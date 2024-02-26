Лига 1. Марсель разгромил соперника, ПСЖ ушел от поражения на 90+7

25 февраля состоялось сразу шесть матчей чемпионата Франции по футболу. «Марсель» с новым тренером после победы над «Шахтером» выиграл поединок против «Монпелье».

ПСЖ был близок к потере очков в домашней встрече с «Ренном». Парижане ушли от поражения лишь на 90+7 благодаря голу с пенальти от Рамуша.

«Монако» на выезде добыл триумф над «Лансом». Победный гол Минамино забил на 90+2. Также победы одержали «Тулуза» и «Реймс». «Ницца» достаточно неожиданно не смогла дожать на своем поле «Клермон».

Чемпионат Франции. 23-й тур.

Ницца – Клермон – 0:0

Ланс – Монако – 2:3

Голы: Ваи (31), Саид (77) – Балогун (19) Минамино (30, 90+2)

Тулуза – Лилль – 3:1

Голы: Мависса (49), Сьерро (60), Даллинга (67) – Харальдссон (7)

Гавр – Реймс – 1:2

Голы: Туре (74 пен) – Дарами (64, 90+7 пен)

ПСЖ – Ренн – 1:1

Голы: Рамуш (90+7) – Гуири (33)

Марсель – Монпелье – 4:1

Голы: Ндиайе (31), Обамеянг (43, 62 пен), Сако (82) – Тамари (5)

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