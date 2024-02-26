Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига 1. Марсель разгромил соперника, ПСЖ ушел от поражения на 90+7
Чемпионат Франции
Гавр
25.02.2024 16:00 – FT 1 : 2
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
26 февраля 2024, 01:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 02:20
44
0

Лига 1. Марсель разгромил соперника, ПСЖ ушел от поражения на 90+7

25 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции

26 февраля 2024, 01:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 02:20
44
0
Лига 1. Марсель разгромил соперника, ПСЖ ушел от поражения на 90+7
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялось сразу шесть матчей чемпионата Франции по футболу. «Марсель» с новым тренером после победы над «Шахтером» выиграл поединок против «Монпелье».

ПСЖ был близок к потере очков в домашней встрече с «Ренном». Парижане ушли от поражения лишь на 90+7 благодаря голу с пенальти от Рамуша.

«Монако» на выезде добыл триумф над «Лансом». Победный гол Минамино забил на 90+2. Также победы одержали «Тулуза» и «Реймс». «Ницца» достаточно неожиданно не смогла дожать на своем поле «Клермон».

Чемпионат Франции. 23-й тур.

Ницца – Клермон – 0:0

Ланс – Монако – 2:3

Голы: Ваи (31), Саид (77) – Балогун (19) Минамино (30, 90+2)

Тулуза – Лилль – 3:1

Голы: Мависса (49), Сьерро (60), Даллинга (67) – Харальдссон (7)

Гавр – Реймс – 1:2

Голы: Туре (74 пен) – Дарами (64, 90+7 пен)

ПСЖ – Ренн – 1:1

Голы: Рамуш (90+7) – Гуири (33)

Марсель – Монпелье – 4:1

Голы: Ндиайе (31), Обамеянг (43, 62 пен), Сако (82) – Тамари (5)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Мохаммед Дарами (Реймс).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдулай Туре (Гавр).
67’
Томас Фокет (Реймс) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Дарами (Реймс).
По теме:
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Чемпионат Франции. Брест спокойно разгромил Страсбург
Лион в гостях обыграл Мец и вошел в топ-10 чемпионата Франции
Марсель Монпелье ПСЖ Ренн Ланс Монако Ницца Гавр Реймс Тулуза Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Футбол | 25 февраля 2024, 17:35 1
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25 февраля 2024, 10:18 4
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо

Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве

ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
Футбол | 26.02.2024, 01:31
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ВИДЕО. Лунин обнялся с легендой Реала перед суперматчем в Испании
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25.02.2024, 20:25
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.) Мудрик проиграл воздух ван Дейку. Видео гола
Футбол | 25.02.2024, 20:55
Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.) Мудрик проиграл воздух ван Дейку. Видео гола
Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.) Мудрик проиграл воздух ван Дейку. Видео гола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
24.02.2024, 14:15 1
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
24.02.2024, 11:36
Теннис
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
24.02.2024, 10:27 1
Футбол
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Джошуа – Нганну
24.02.2024, 14:46
Бокс
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 164
Футбол
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем