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  4. ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей
Испания
26 февраля 2024, 00:35 |
782
0

ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей

Карло очень обрадовался после победы «Реала» в 26-м туре Ла Лиги

26 февраля 2024, 00:35 |
782
0
ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Карло Анчелотти

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

После финального свистка главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти очень бурно и эмоционально отреагировал на победу своих подопечных.

Видео реакции Анчелотти завирусилось в социальных сетях.

Отметим, что в стартовом составе «Реала» вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей

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Источник Sport.ua
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