25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

После финального свистка главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти очень бурно и эмоционально отреагировал на победу своих подопечных.

Видео реакции Анчелотти завирусилось в социальных сетях.

Отметим, что в стартовом составе «Реала» вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей