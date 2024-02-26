ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей
Карло очень обрадовался после победы «Реала» в 26-м туре Ла Лиги
25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
После финального свистка главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти очень бурно и эмоционально отреагировал на победу своих подопечных.
Видео реакции Анчелотти завирусилось в социальных сетях.
Отметим, что в стартовом составе «Реала» вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который в очередной раз выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.
ВИДЕО. Эмоциональная реакция Анчелотти после завершения матча с Севильей
Carlo Ancelotti’s reaction at fulltime. 😂🤍 pic.twitter.com/OKpz3LWyYg— TC (@totalcristiano) February 25, 2024
Carlo Ancelotti at FT. 🤍 pic.twitter.com/fwLK8Ii6mH— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 25, 2024
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