ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Украинский вратарь помог победить «Севилью»
25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.
Пресс-служба «королевского клуба» отреагировала на сухой матч украинского вратаря.
«Замки Андрея Лунина – это лучшее, что может быть для вашего дома», – говорится в сообщении.
В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.
🔐 Cerrojos Lunin. Los mejores para su hogar.@AndreyLunin13 | #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/YPvC7VafPB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2024
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