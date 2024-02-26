ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.

Пресс-служба «королевского клуба» отреагировала на сухой матч украинского вратаря.

«Замки Андрея Лунина – это лучшее, что может быть для вашего дома», – говорится в сообщении.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.