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  4. ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Испания
26 февраля 2024, 00:28 |
1349
0

ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина

Украинский вратарь помог победить «Севилью»

26 февраля 2024, 00:28 |
1349
0
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25 февраля состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. На 52-й украинец оформил суперсейв после удара Исаака Ромеро с близкой дистанции и отыграл на ноль.

Пресс-служба «королевского клуба» отреагировала на сухой матч украинского вратаря.

«Замки Андрея Лунина – это лучшее, что может быть для вашего дома», – говорится в сообщении.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Севилья
Источник Sport.ua
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