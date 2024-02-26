Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Англия
26 февраля 2024, 00:13 |
1175
2

«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко

«Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги

26 февраля 2024, 00:13 |
1175
2
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об этом матче и упрекнул своим подопечным.

«Мы создали 4-6 замечательных момента, но не забили. В такой игре, как сегодня, в финале, забить первым – это большое преимущество. Мы пропустили на последней минуте, на это тяжело реагировать.

Они, игроки, профессионалы, но им нужно почувствовать боль. Мы проиграли битву за трофей. Им нужно ощутить боль, как и нам всем.

Мы действительно навязали борьбу, но если не реализовывать такие моменты, какие у нас были, трудно выиграть финал. Мы должны быть точнее. То, как мы проиграли – очень больно, но теперь нам нужно продолжать двигаться дальше», – сказал Почеттино.

По теме:
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
Маурисио Почеттино Ливерпуль Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
Футбол | 25 февраля 2024, 19:22 7
Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии
Трубин попал в стартовый состав Бенфики на матч чемпионата Португалии

25 февраля орлы сыграют против Портимоненсе в 23-м туре

ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетили матч УПЛ
Футбол | 25 февраля 2024, 23:52 0
ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетили матч УПЛ
ФОТО. Милевский с бывшим именитым игроком Динамо посетили матч УПЛ

Артему составил компанию экс-защитник киевлян Евгений Хачериди

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Футбол | 25.02.2024, 20:25
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Футбол | 25.02.2024, 15:02
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Футбол | 25.02.2024, 17:35
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KirTheKing
челси все равно попадает в лигу конференций, из-за статуса финалиста. а победитель кубка (ливерпуль) будет играть в лиге чемпионов
Ответить
0
Raien
Ти не можеш відчути біль поразки у грі в футбол коли ти мільонер і в тебе життя як казка. Бувають вийнятки з правил, але взагалом – контракти, інстаграм, дівчата та інше зараз для спортсменів важливіший чинник. Тим більш молодого покоління.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
24.02.2024, 11:36
Теннис
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
24.02.2024, 06:30 6
Футбол
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
24.02.2024, 00:18 5
Футбол
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 3
MMA
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 3
Футбол
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем