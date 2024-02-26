«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об этом матче и упрекнул своим подопечным.

«Мы создали 4-6 замечательных момента, но не забили. В такой игре, как сегодня, в финале, забить первым – это большое преимущество. Мы пропустили на последней минуте, на это тяжело реагировать.

Они, игроки, профессионалы, но им нужно почувствовать боль. Мы проиграли битву за трофей. Им нужно ощутить боль, как и нам всем.

Мы действительно навязали борьбу, но если не реализовывать такие моменты, какие у нас были, трудно выиграть финал. Мы должны быть точнее. То, как мы проиграли – очень больно, но теперь нам нужно продолжать двигаться дальше», – сказал Почеттино.