Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Единственный гол на 118-й минуте забил защитник подопечных Юргена Клоппа Вирджил ван Дейк.

За триумф в Кубке лиги Англии «Ливерпуль» заработал всего 100 тысяч фунтов стерлингов. «Челси» получил в два раза меньше – 50.

За прохождение первого раунда Кубка лиги клубы зарабатывают всего 5 тысяч фунтов стерлингов. За победу во 2-м раунде – 7 тысяч фунтов стерлингов. Начиная с четвертьфинала клубы зарабатывают по 25 тысяч фунтов стерлингов за прохождение в следующий раунд.

Для сравнения, обладатель Кубка Англии в сезоне 2023/24 получит чек в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)