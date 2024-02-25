Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Подопечные Юргена Клоппа получили чек всего в 100 тысяч фунтов стерлингов
25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.
Единственный гол на 118-й минуте забил защитник подопечных Юргена Клоппа Вирджил ван Дейк.
За триумф в Кубке лиги Англии «Ливерпуль» заработал всего 100 тысяч фунтов стерлингов. «Челси» получил в два раза меньше – 50.
За прохождение первого раунда Кубка лиги клубы зарабатывают всего 5 тысяч фунтов стерлингов. За победу во 2-м раунде – 7 тысяч фунтов стерлингов. Начиная с четвертьфинала клубы зарабатывают по 25 тысяч фунтов стерлингов за прохождение в следующий раунд.
Для сравнения, обладатель Кубка Англии в сезоне 2023/24 получит чек в 2 миллиона фунтов стерлингов.
Видеообзор матча Челси – Ливерпуль – 0:1 (д.в.)
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