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  4. У кого 9.5? Стала известна оценка Трубина за clean sheet в матче Бенфики
Португалия
25 февраля 2024, 22:43 |
1359
0

У кого 9.5? Стала известна оценка Трубина за clean sheet в матче Бенфики

25 февраля «орлы» обыграли «Портимоненсе» со счетом 4:0

25 февраля 2024, 22:43 |
1359
0
У кого 9.5? Стала известна оценка Трубина за clean sheet в матче Бенфики
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Портимоненсе». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и оформил clean cheet.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Анатолий 17 раз дотронулся до мяча, отдал 11 точных передач из 11 (100%) и сделал 3 сейва.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля и ассиста Рафа Силва (9.5).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Портимоненсе – 4:0

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WhoScored оценки Анатолий Трубин Бенфика Портимоненсе чемпионат Португалии по футболу Рафа Силва
Источник Sport.ua
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