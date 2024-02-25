У кого 9.5? Стала известна оценка Трубина за clean sheet в матче Бенфики
25 февраля «орлы» обыграли «Портимоненсе» со счетом 4:0
25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Портимоненсе». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и оформил clean cheet.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.
За матч Анатолий 17 раз дотронулся до мяча, отдал 11 точных передач из 11 (100%) и сделал 3 сейва.
Лучшим игроком поединка был признан автор дубля и ассиста Рафа Силва (9.5).
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Портимоненсе – 4:0
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