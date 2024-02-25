ФОТО. Лидера Полесья вывозили с поля в матче УПЛ. Что произошло?
25 февраля житомиряне сыграли вничью со львовским «Рухом» со счетом 1:1 в 18-м туре
25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Рух» Львов и «Полесье». Игра завершилась со счетом 1:1.
21-летний вингер гостей Бени Макуана из Конго вышел в стартовом составе. На 12-й минуте Бени отдал ассист на Филипа Будковского, который и открыл счет в поединке.
Во втором тайме Макуана получил травму и был заменен на Дениса Ндукве. Самостоятельно Макуана не сумел покинуть поле, его вывозил с поля медицинский штаб «Полесья».
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Бени Макуана:
«Бени Макуана повредил мышцы задней поверхности бедра.
Механизм травмы достаточно типичен для этого участка – активное ускорение с последующим перенапряжением волокон и, как следствие, разрывом.
Игрок сразу почувствовал и локализовал место боли. Покидать поле самостоятельно даже не пробовал, поэтому медицинская служба клуба воспользовалась медицинским автомобилем.
Традиционно такая травма требует минимум трех недель восстановления. В случае более сложной степени травмы этот период может быть длиннее.
Если же видим такую яркую реакцию игрока на травму, то на МРТ следует сразу смотреть не поврежденное ли сухожилие и не будет ли оно нуждаться в операции. К слову, такой сценарий наиболее нежелателен и предполагает более полугода восстановления.
Ожидаем официальной информации от клуба, но прогнозирую, что будет типичная травма задней и паузу от футбола на 4-6 недель», – написал Бабелюк.
ФОТО. Лидера Полесья вывозили с поля в матче УПЛ. Что произошло?
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