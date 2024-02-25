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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 21:15 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:00
205
0

Голкипер Металлиста 1925: «Не удержали победный результат в первом тайме»

Олег Мозиль разочарован результатом матча

25 февраля 2024, 21:15 | Обновлено 25 февраля 2024, 22:00
205
0
Голкипер Металлиста 1925: «Не удержали победный результат в первом тайме»

Голкипер Металлиста 1925 Олег Мозиль в послематчевом комментарии поделился своими впечатлениями от матча против Динамо (2:4):

- Динамо – это хорошая команда. После того, как мы забили, они начали более агрессивно играть. Мы, в свою очередь, немного сели назад, но, к сожалению, не удержали победный результат в первом тайме. Поэтому да.

- Четыре пропущенных гола – смущает такая ситуация?

- Да я не думаю, что это должно нас сильно смущать. Считаю, что мы должны работать над тем, чтобы меньше пропускать и больше забивать головы.

- Вы, как вратарь, после матча имели разговор с защитниками разговор по поводу пропущенных голов?

– Да, какие могут быть разговоры. Ребята отдали все имевшиеся силы. К сожалению, пропустили четыре гола, проиграли. Потому эмоций в раздевалке было мало.

– Немного позитива нашлось. Гармаш, бывший игрок Динамо забил, как-то об этом с ним говорили?

- Да нет. О личных достижениях сейчас не стоит говорить. Мы проиграли, сейчас не до того, чтобы подтравить кого-то еще что-то такое - не было такого. Может быть, в дальнейшем.

- Первый поединок после зимней паузы. Вообще, какие у команды физические кондиции?

– Мы хорошо поработали на собрании, ребята физически готовы. Думаю, что еще сказывается то, что мы на искусственном поле тренируемся. Поэтому ребятам было немного сложно перейти на траву. Я думаю, что это тоже сказалось. Но ребята молодцы, хорошо работали, к сожалению, так получилось, что пропустили четыре гола. Будем работать, чтобы дальше выступать лучше.

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Олег Мозиль Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо
Источник ФК Металлист 1925
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