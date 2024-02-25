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  4. ШЕВЧЕНКО: «Монзуль сформирует свою команду. Надо вернуть доверие к судьям»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 20:37 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:43
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ШЕВЧЕНКО: «Монзуль сформирует свою команду. Надо вернуть доверие к судьям»

Глава УАФ посетил матч 18-го тура между «Металлистом 1925» и «Динамо».

25 февраля 2024, 20:37 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:43
555
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ШЕВЧЕНКО: «Монзуль сформирует свою команду. Надо вернуть доверие к судьям»
Telegram (Владимир Зверов). Ярмоленко и Шевченко на матче

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко ответил на несколько актуальных вопросов в эфире канала УПЛ-ТВ перед матчем 18-го тура «Металлист 1925» – «Динамо»:

«Прежде всего хотел бы еще раз поблагодарить ребят, которые служат в ВСУ и завоевывают для нас возможность жить. И даже играть в футбол. Все болельщики хотели, чтобы футбол вернулся после зимней паузы, и ждут от команд качественной игры, придающей положительные эмоции.

Вскоре начнется сбор национальной сборной Украины перед матчем плей-офф квалификации Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной. Игроки с отечественного чемпионата отправятся в Марбелью, куда со временем подъедут и представители зарубежных клубов. Важно, чтобы ребята приехали мотивированными, а мы со своей стороны сделаем все необходимое для их эффективной подготовки».

Андрей Шевченко рассказал о важных мерах, которые прошли на этой неделе при его участии, и поделился мнениями о стратегическом сохранении для страны футбольного ресурса.

«У меня были встречи с представителями УПЛ и ПФЛ, где во время общения не было никаких ограничений. Одним из главных вопросов, которые поднимались, была судейская тема. Комитет арбитров возглавила Катерина Монзуль, получившая возможность сформировать свою команду и предложить свои наработки. Подключим детектор лжи, жеребьевку. Главное – вернуть доверие к нашим судьям.

Глава УАФ высказался по поводу темы сохранения нашего футбольного ресурса за рубежом: «Мы знаем об этих детях, которые были вынуждены выехать из Украины из-за полномасштабного вторжения агрессора. И общались по этому поводу во время недавнего Конгресса УЕФА в Париже с представителями некоторых ассоциаций – в частности, хорватской, имеющей подобный опыт.

Будем следить за нашими юными футболистами, которые учатся в академиях других стран – Англии, Германии и т.д. Также важно наладить контакт с их семьями. Сделаем максимум, что от нас зависит, и будем верить, что они вернутся».

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Андрей Шевченко Катерина Монзуль судьи (арбитры) судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Burevestnik
якщо поверне або розіб'є свій кубок "Дупа зі свистком", який отримала від провідного
клубу УПЛ за призначений пеналь після попадання м'ячем у сідницям. 
але навряд шо так буде...
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