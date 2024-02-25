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  4. Мичел был откровенен. Тренер Жироны очертил главную задачу в сезоне
Испания
25 февраля 2024, 23:39 |
170
0

Мичел был откровенен. Тренер Жироны очертил главную задачу в сезоне

Наставник жиронцев поделился ожиданиями от матча с «Райо Вальекано»

25 февраля 2024, 23:39 |
170
0
Мичел был откровенен. Тренер Жироны очертил главную задачу в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этого матча.

«Мы всегда настроены на победу и хорошую игру. Самое важное – продуктивность. Если даже соперник в самом лучшем состоянии – мы можем его победить. «Райо» – хорошая команда, они сыграли в ничью с «Реалом», но и до этого показывали хорошие результаты. Наша команда хочет сделать шаг вперед в этом матче, чтобы остаться среди лидеров Ла Лиги.

Менталитет и задача нашей команды – квалифицироваться в Лигу чемпионов. Это вполне возможная цель из-за положения, в котором мы сейчас оказались», – признался Мичел.

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Райо Вальекано Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник L'Esportiu
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