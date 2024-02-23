Испания23 февраля 2024, 13:52 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:59
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Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Жирона – Райо Вальекано
Поединок пройдет 26 февраля в 22:00 по киевскому времени
23 февраля 2024, 13:52 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:59
329
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В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Испании «Жирона» занимает 2-е место с 56-ю очками. У «Райо Вальекано» 25 пунктов и 14-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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