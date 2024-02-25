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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 20:17 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:35
506
0

СКРИПНИК: «Замена Гармаша в перерыве? Импульсивный игрок, любит спорить»

Главный тренер «Металлиста 1925» дал оценку матчу против «Динамо»

25 февраля 2024, 20:17 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:35
506
0
СКРИПНИК: «Замена Гармаша в перерыве? Импульсивный игрок, любит спорить»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер Металлиста 1925» Виктор Скрипник дал оценку своему первому официальному матчу во главе команды, в котором его команда проиграла «Динамо» (2:4) в 18-м туре УПЛ:

– Играть против Динамо первым номером – это очень сложно. Мы этого и не пытались делать, забили быстрый гол, потом терпели. Я благодарен ребятам, мы смотрим на себя и понимаем, что это была не самая решающая игра чемпионата. Но если бы мы окопались в собственной штрафной, то это было бы неправильно.

Еще раз повторю, мы смотрим на себя, стремимся быть мощной командой. За месяц, который мы работаем вместе, я вижу определенные изменения, некоторые моменты, которые нам удалось улучшить. Мы хотим улучшить свое турнирное положение и статистику председателей. Могу поздравить Динамо с победой, для себя по этой игре, могу отделить определенные положительные моменты, которые нам будут полезны в будущем.

– Замена Гармаша в перерыве, он еще не готов или учли его предупреждение?

– Это совокупность факторов. Мне нужны игроки, для которых нет авторитетов. Это тот же Юрченко, Гармаш или Имереков. Это те ребята, которые уже поиграли, что-то выигрывали, знают в футболе почти все. Но они достаточно импульсивны. Гол Гармаша, его карточка, поэтому и заменили. Потому что он любит поспорить с соперниками, арбитрами и тренерами.

Это его стиль, но важный игрок для нас. Не хотел, чтобы он получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве. А играть против такого крепкого соперника как Динамо и еще и в меньшинстве очень тяжело. Как это было в игре с «Динамо» в первом круге. Только поэтому его заменили.

– Какая задача стоит перед командой на сезон?

– Если посмотреть в турнирную таблицу, то ступенька, на которой мы сейчас находимся, не радует нас и руководство клуба. Хотим обезопасить себя от волнения в заключительных матчах сезона, но это будет тяжело.

Тот же Минай отобрал очки у Днепра-1, а нам с ними играть в следующем туре. Это будет игра из серии за шесть баллов, где нужно будет продемонстрировать, кроме игровых качеств, еще и бойцовские. Будем это учитывать при подготовке к игре. А вообще хочется поскорее улучшить свое турнирное положение.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо пресс-конференция Денис Гармаш
Источник ФК Металлист 1925
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