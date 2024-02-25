У кого 9.0? Стала известна оценка Мудрика за финал Кубка английской лиги

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов.

За матч Мудрик 11 раз дотронулся до мяча, отдал 2 точных паса из 3 (67%), выиграл 2 единоборства, 4 раза потерял владение, 1 раз заработал фол, один раз вынес мяч, совершил 1 отбор и дважды обыграл соперника с помощью дриблинга.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (9.0), который является автором единственного забитого мяча (118) в поединке.

Оценки WhoScored за матч Челси – Ливерпуль – 0:1 (после д.в.)