25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

Единственный гол на 118-й минуте забил Вирджил ван Дейк после навеса с углового. Многие фанаты, в том числе и украинские, обвиняют в пропущенном голе Мудрика, поскольку 2-метровый нидерландский защитник забил именно из-под украинца.

Однако вряд ли к Михаилу есть вопросы, поскольку Вирджил прибежал на мяч из центра штрафной площади, да и в верховой дуэли у Мудрика шансов против ван Дейка явно не было.

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку