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Англия
25 февраля 2024, 20:25 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:29
2696
7

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку

25 февраля «Ливерпуль» минимально обыграл «Челси» со счетом 1:0 и взял Кубок лиги Англии

25 февраля 2024, 20:25 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:29
2696
7
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

Единственный гол на 118-й минуте забил Вирджил ван Дейк после навеса с углового. Многие фанаты, в том числе и украинские, обвиняют в пропущенном голе Мудрика, поскольку 2-метровый нидерландский защитник забил именно из-под украинца.

Однако вряд ли к Михаилу есть вопросы, поскольку Вирджил прибежал на мяч из центра штрафной площади, да и в верховой дуэли у Мудрика шансов против ван Дейка явно не было.

ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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BekXan
Мудрику потрібна команда і тренер яка допоможе йому розкритися і зростати як футболіст.В Челсі він лише мучається.
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+3
Микола Захарченко
Одних такі епізоди " ламають " , інших роблять сильнішими , якщо в нього є характер і він вірить в себе , то хай робить висновки ... Тут навіть не про сьогоднішню ситуацію , а про його останні ігри загалом 
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+1
Pop
Подальше от сборной держите Мудрика,он пробитое днище,он топит все что рядом,бестолковый на  💯 процентов,не просто бестолковый а опасно бестолковый.Ребров хороший тренер и уверен не подпустит этого селфи-боя к составу.
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+1
DK1961
Бегунок НИ НА ЧТО НЕ ГОДНЫЙ...за 100 млн....смешно...
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+1
Footbulka
Лев матчу
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0
Евгений Кожушко
А при чому Мудрик? Він що, центральний захисник?🤦‍♂️
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0
KirTheKing
именно благодаря Мишане челси попал в финал!! они на Мишаню должны молиться и благодарить за это!! а этот лузер галлахер, сколько он голевых моментов запорол !!
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-1
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