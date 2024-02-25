ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25 февраля «Ливерпуль» минимально обыграл «Челси» со счетом 1:0 и взял Кубок лиги Англии
25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.
Единственный гол на 118-й минуте забил Вирджил ван Дейк после навеса с углового. Многие фанаты, в том числе и украинские, обвиняют в пропущенном голе Мудрика, поскольку 2-метровый нидерландский защитник забил именно из-под украинца.
Однако вряд ли к Михаилу есть вопросы, поскольку Вирджил прибежал на мяч из центра штрафной площади, да и в верховой дуэли у Мудрика шансов против ван Дейка явно не было.
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
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