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  4. ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
Англия
25 февраля 2024, 21:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 21:05
3774
11

ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии

Воспитание некоторых юных болельщиков поражает...

25 февраля 2024, 21:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 21:05
3774
11
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
Screenshot

25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

В одном из эпизодов Мудрик готовился подать мяч с углового. В этот момент камеры зафиксировали не самое адекватное поведение юного фаната.

Мальчик показал средний палец Мудрику, сделав это «оригинальным способом».

ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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west-ukr5555
Спортивна новина №1 за сьогодні. Браво, sport.ua.
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+12
Serhii P.
В кожному матчі хтось  тече фак і що? Мудрик на малого долбойоба навіть не дивився.
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+11
andruha40
Мудрик десь так і зіграв
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+5
romario1501
ЖурнаГліст , а як ти зрозумів, що це фак саме Мудрику ? На мою думку ця супер стаття має претендувати на якусь премію))) це просто дно журналістики .
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+4
Richard Lewis
Нарешті дійсно важливі новини! 
Ответить
+2
Gargantua
неизвестно кому он там показал палец, Мудрик стоял спиной
Ответить
+2
Falko
А із чого видно, що це Мудрику? Чи, вважаєте, більше нікому?
Ответить
+2
CheMP
хороший мальчик (с) Бриллиантовая рука 
Ответить
+1
Yura Юрий
ждем как Мудрик вызовет сыграть его 1 на 1  на  10000 фунтов )))
Ответить
0
Вова Бок
фак там, как привет
Ответить
0
adidas777
журно шлюхі спирту уа у своєму репертуарі...
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-1
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