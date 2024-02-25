ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
Воспитание некоторых юных болельщиков поражает...
25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.
В одном из эпизодов Мудрик готовился подать мяч с углового. В этот момент камеры зафиксировали не самое адекватное поведение юного фаната.
Мальчик показал средний палец Мудрику, сделав это «оригинальным способом».
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
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