25 февраля состоялся финальный матч Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «скаузеров» после экстратаймов.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 90-й минуте вместо Николаса Джексона.

В одном из эпизодов Мудрик готовился подать мяч с углового. В этот момент камеры зафиксировали не самое адекватное поведение юного фаната.

Мальчик показал средний палец Мудрику, сделав это «оригинальным способом».

ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии