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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:54
667
2

Буяльский вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо

Капитан «Динамо» забил 70-й мяч в рядах киевлян

25 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:54
667
2
Буяльский вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский (в синей форме)

В матче с «Металлистом 1925» (4:2) Виталий Буяльский забил 70-й мяч за «Динамо». Он стал 10-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости. 54 раза 31-летний капитан киевлян отличился в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

На отечественной арене Виталий в рядах «Динамо» поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-25.02.2024)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

163

2.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

142

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2023

103

19

-

19

141

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

124

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

96

6.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2022

77

4

-

13

94

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

87

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

79

9.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

11

70

10.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2024

54

1

1

14

70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vazazh
Нубля, наши гіганти. Дивлюсь список в АПЛ, та таке гівно... навіть відсутне. Там Кейн за БЮаварію за сезон під 30, а всі інші. Ну проя яких видатних можна розмовляти. 
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