Буяльский вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо

В матче с «Металлистом 1925» (4:2) Виталий Буяльский забил 70-й мяч за «Динамо». Он стал 10-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа за годы независимости. 54 раза 31-летний капитан киевлян отличился в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

На отечественной арене Виталий в рядах «Динамо» поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-25.02.2024)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 163 2. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 142 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2023 103 19 - 19 141 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 124 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 96 6. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2022 77 4 - 13 94 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 87 8. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 79 9. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 11 70 10. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2024 54 1 1 14 70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.