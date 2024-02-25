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Пляжный футбол
25 февраля 2024, 19:12 | Обновлено 25 февраля 2024, 19:35
4440
2

Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу

Бразильцы выиграли матч у итальянцев со счетом 6:4 и завоевали трофей

25 февраля 2024, 19:12 | Обновлено 25 февраля 2024, 19:35
4440
2
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дубае, курортном городе ОАЭ, завершился чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

25 февраля в решающем матче встретись команды Бразилии и Италии. Кудесники мяча из пляжей Копакабаны доказали свое превосходство над соперником. Бразильцы выиграли матч (6:4) и завоевали главный трофей

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Третье место завоевала сборная Ирана, разгромившая в бронзовом финале команду беларуси (6:1).

Днем ранее, 24 февраля, состоялись полуфинальные матчи. Бразилия обыграла Иран (3:2), причем победный гол был забит за 42 секунды до конца матча. Италия по пенальти остановила беларусь (3:3, пен. 5:4).

Сборная Украины бойкотировала турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая в итоге не сумела выйти из группы.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1/2 финала, 24 февраля

  • 16:00. Иран – Бразилия – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
  • 17:30. Италия – беларусь – 3:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0), пен. 5:4

За третье место, 25 февhаля

  • 16:00. Иран – беларусь – 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Финал, 25 февраля

  • 17:30. Бразилия – Италия – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Голы: Родриго, 12, 19, 29, Бруно Шавьер, 21, Дженовали, 23 (автогол), Брендо, 27 – Дженовали, 4, 33, Фаццини, 19, 27.

Сетка плей-офф

Фотогалерея финала

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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shakhtarforewer
В матчі за бронзу одні терористи перемогли других, але я чомусь хотів перемоги ірану.
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+2
a.fedorenko1953
А у бульбашей, що бувшиє бразіли грають, за вагон картоплі? Раніше про них не чуть було.
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+1
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