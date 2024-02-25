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  4. ВИДЕО. 24 февраля комментатор из Грузии на матче АПЛ поблагодарил Украину
Англия
25 февраля 2024, 18:48 |
689
1

ВИДЕО. 24 февраля комментатор из Грузии на матче АПЛ поблагодарил Украину

Комментатор напомнил про войну в Украине перед стартом матча «Арсенал» – «Ньюкасл»

25 февраля 2024, 18:48 |
689
1
ВИДЕО. 24 февраля комментатор из Грузии на матче АПЛ поблагодарил Украину
Twitter

24 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко не попал в заявку на поединок.

Перед стартом встречи комментатор из Тбилиси (Грузия) напомнил фанатам футбола о второй годовщине войны на территории Украины, которую развязала россия:

«Про Александра Зинченко отдельно хочется сказать. Сегодня вторая годовщина полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Пользуясь случаем, тем более что наша студия расположена в городе Тбилиси, хочется ему и всем украинцам адресовать от себя лично, а также от всех жителей нашей страны слова поддержки, слова благодарности.

Всем им огромное спасибо, никогда не будет достаточно простого спасибо, чтобы выразить нашу признательность за то, что они стоят на рубеже, как я считаю по крайней мере, всей свободной Европы.

Всем нашим братьям и сестрам украинским низкий поклон, всем вашим героям военным вечная память. Слава Украине!», – сказал неизвестный комментатор.

ВИДЕО. 24 февраля комментатор из Грузии на матче АПЛ поблагодарил Украину

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видео российско-украинская война Грузия Тбилиси Английская Премьер-лига комментаторы чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Ньюкасл Арсенал - Ньюкасл Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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Андрій Заліщук
Дякую тобі, друже з Грузії!!!
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