Олег ШАНДРУК: «Мы лучше выглядели до перерыва, разочарованы результатом»

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал игру команды в поединке с «Колосом» (0:2).

- Было два разных тайма. И по содержанию игры, и по забитым мячам.

Мы лучше выглядели до перерыва. Но не реализовали свои шансы.

Во втором тайме «Колос» эффективно использовал контригру. А после первого пропущенного мяча мы больше открылись и, соответственно, пропустили второй раз.

Относительно новичков – все, кто сыграл сегодня, оставили неплохое впечатление. Конечно, все разочарованы результатом. Но мы понимаем, что эти футболисты могут еще больше дать этой команде. Надеемся от них на дальнейший прогресс в следующих играх.