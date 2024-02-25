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  4. Олег ШАНДРУК: «Мы лучше выглядели до перерыва, разочарованы результатом»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 18:34 |
429
0

Олег ШАНДРУК: «Мы лучше выглядели до перерыва, разочарованы результатом»

И.о. главного тренера «Вереса» – о поражению «Колосу»

25 февраля 2024, 18:34 |
429
0
Олег ШАНДРУК: «Мы лучше выглядели до перерыва, разочарованы результатом»
ФК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал игру команды в поединке с «Колосом» (0:2).

- Было два разных тайма. И по содержанию игры, и по забитым мячам.

Мы лучше выглядели до перерыва. Но не реализовали свои шансы.

Во втором тайме «Колос» эффективно использовал контригру. А после первого пропущенного мяча мы больше открылись и, соответственно, пропустили второй раз.

Относительно новичков – все, кто сыграл сегодня, оставили неплохое впечатление. Конечно, все разочарованы результатом. Но мы понимаем, что эти футболисты могут еще больше дать этой команде. Надеемся от них на дальнейший прогресс в следующих играх.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос Олег Шандрук
Источник ФК Верес
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