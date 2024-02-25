Динамо отпраздновало волевой юбилей

В 18-м туре «Динамо», обыграв «Металлист 1925» (4:2), отпраздновало 80-ю волевую викторию в чемпионатах Украины, став вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа. 34 раза киевляне добивались успеха, уступая в счете по ходу встречи, дома и 46 - в гостях. Проявив волю, динамовцы выигрывали у 29 команд элитного дивизиона. Чаще всего у «Ворсклы», «Зари» - по 7 раз, «Карпат» - 6, «Днепра», «Мариуполя» и «Черноморца» - по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные волевые победы Динамо в чемпионатах Украины