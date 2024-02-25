Динамо отпраздновало волевой юбилей
Киевляне одержали 80-ю победу в УПЛ, уступая соперникам по ходу встречи
В 18-м туре «Динамо», обыграв «Металлист 1925» (4:2), отпраздновало 80-ю волевую викторию в чемпионатах Украины, став вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа. 34 раза киевляне добивались успеха, уступая в счете по ходу встречи, дома и 46 - в гостях. Проявив волю, динамовцы выигрывали у 29 команд элитного дивизиона. Чаще всего у «Ворсклы», «Зари» - по 7 раз, «Карпат» - 6, «Днепра», «Мариуполя» и «Черноморца» - по 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные волевые победы Динамо в чемпионатах Украины
|
ВП
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
14.08.1993
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Днепр (г)
|
3:2
|
10-я
|
12.05.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Шахтер (д)
|
3:1
|
20-я
|
18.03.2000
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
ЦСКА (д)
|
3:1
|
30-я
|
03.08.2003
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Днепр (д)
|
2:1
|
40-я
|
10.06.2007
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Карпаты (д)
|
3:1
|
50-я
|
23.07.2010
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Металлист (г)
|
2:1
|
60-я
|
14.08.2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Сталь Км (г)
|
2:1
|
70-я
|
26.05.2019
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Львов (д)
|
2:1
|
80-я
|
25.02.2024
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Металлист 1925 (г)
|
4:2
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