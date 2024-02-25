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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 18:21 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:27
440
0

Динамо отпраздновало волевой юбилей

Киевляне одержали 80-ю победу в УПЛ, уступая соперникам по ходу встречи

25 февраля 2024, 18:21 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:27
440
0
Динамо отпраздновало волевой юбилей
ФК Динамо

В 18-м туре «Динамо», обыграв «Металлист 1925» (4:2), отпраздновало 80-ю волевую викторию в чемпионатах Украины, став вторым клубом после «Шахтера», достигшим этого рубежа. 34 раза киевляне добивались успеха, уступая в счете по ходу встречи, дома и 46 - в гостях. Проявив волю, динамовцы выигрывали у 29 команд элитного дивизиона. Чаще всего у «Ворсклы», «Зари» - по 7 раз, «Карпат» - 6, «Днепра», «Мариуполя» и «Черноморца» - по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные волевые победы Динамо в чемпионатах Украины

ВП

Дата

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-я

14.08.1993

Михаил ФОМЕНКО

Днепр (г)

3:2

10-я

12.05.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Шахтер (д)

3:1

20-я

18.03.2000

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

ЦСКА (д)

3:1

30-я

03.08.2003

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Днепр (д)

2:1

40-я

10.06.2007

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Карпаты (д)

3:1

50-я

23.07.2010

Валерий ГАЗЗАЕВ

Металлист (г)

2:1

60-я

14.08.2016

Сергей РЕБРОВ

Сталь Км (г)

2:1

70-я

26.05.2019

Александр ХАЦКЕВИЧ

Львов (д)

2:1

80-я

25.02.2024

Александр ШОВКОВСКИЙ

Металлист 1925 (г)

4:2

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Источник Sport.ua
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