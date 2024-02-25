ФОТО. Динамо – о голе Гармаша: «Все равно тебя любим»

В воскресенье, 25 февраля, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Металлист 1925» и «Динамо» (2:4).

Уже на пятой минуте бывший игрок столичного клуба Денис Гармаш, который сейчас защищает цвета харьковского клуба, открыл счет в матче.

После завершения встречи столичный клуб опубликовал фото 33-летнего футболиста, который многие годы защищал «бело-синие» цвета, добавив милую подпись: «Все равно тебя любим».

Гармаш за свою карьеру сыграл 359 матчей за «Динамо», забил 54 гола и сделал 45 ассистов.