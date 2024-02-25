Минай забил первый мяч в УПЛ с сентября прошлого года

В матче с «Днепром-1» (1:1) наконец-то завершилась безголевая серия «Миная», которую на 705-й минуте прервал Артур Ременяк. В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии без забитых мячей имели только шесть клубов.

До 18 тура закарпатцы последний раз взламывали оборону соперников 5 месяцев назад – 23 сентября 2023 года в гостевом поединке с «Полесьем» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины