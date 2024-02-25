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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 18:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:48
115
0

Минай забил первый мяч в УПЛ с сентября прошлого года

Безголевая серия закарпатцев прервалась на 705-й минуте

25 февраля 2024, 18:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 18:48
115
0
Минай забил первый мяч в УПЛ с сентября прошлого года
СК Днепр-1

В матче с «Днепром-1» (1:1) наконец-то завершилась безголевая серия «Миная», которую на 705-й минуте прервал Артур Ременяк. В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии без забитых мячей имели только шесть клубов.

До 18 тура закарпатцы последний раз взламывали оборону соперников 5 месяцев назад – 23 сентября 2023 года в гостевом поединке с «Полесьем» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Матч

Автор гола

982’

Карпаты

16.03.2002

03.06.2002

Металлург З (г) - 1:4

Андрей ДРАГОЛЮК

797’

Верес

14.03.1995

24.05.1995

Карпаты (д) - 2:0

Игорь КАБАНЕЦ

780’

Ворскла

20.07.2004

24.10.2004

Черноморец (г) - 1:1

Сергей ХИСТЕВ

780’

Металлург З

16.09.2012

01.12.2012

Металлист (д) - 1:3

Евгений ПИСОЦКИЙ

756’

Ингулец

19.04.2023

29.05.2023

Львов (г) - 2:0

Максим КОВАЛЕВ

733’

Говерла

13.03.2016

14.05.2016

Волынь (д) - 1:4

Орест КУЗЫК

705’

Минай

23.09.2023

25.02.2024

Днепр-1 (г) - 1:1

Артур РЕМЕНЯК

704’

Кривбасс

19.04.2009

26.07.2009

Металлург З (г) - 1:2

Юрий ШТУРКО

680’

Кривбасс

30.07.2000

28.10.2000

Металлург З (г) - 2:2

Иван ГЕЦКО

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Источник Sport.ua
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