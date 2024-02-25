Минай забил первый мяч в УПЛ с сентября прошлого года
Безголевая серия закарпатцев прервалась на 705-й минуте
В матче с «Днепром-1» (1:1) наконец-то завершилась безголевая серия «Миная», которую на 705-й минуте прервал Артур Ременяк. В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии без забитых мячей имели только шесть клубов.
До 18 тура закарпатцы последний раз взламывали оборону соперников 5 месяцев назад – 23 сентября 2023 года в гостевом поединке с «Полесьем» (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Матч
|
Автор гола
|
982’
|
Карпаты
|
16.03.2002
|
03.06.2002
|
Металлург З (г) - 1:4
|
Андрей ДРАГОЛЮК
|
797’
|
Верес
|
14.03.1995
|
24.05.1995
|
Карпаты (д) - 2:0
|
Игорь КАБАНЕЦ
|
780’
|
Ворскла
|
20.07.2004
|
24.10.2004
|
Черноморец (г) - 1:1
|
Сергей ХИСТЕВ
|
780’
|
Металлург З
|
16.09.2012
|
01.12.2012
|
Металлист (д) - 1:3
|
Евгений ПИСОЦКИЙ
|
756’
|
Ингулец
|
19.04.2023
|
29.05.2023
|
Львов (г) - 2:0
|
Максим КОВАЛЕВ
|
733’
|
Говерла
|
13.03.2016
|
14.05.2016
|
Волынь (д) - 1:4
|
Орест КУЗЫК
|
705’
|
Минай
|
23.09.2023
|
25.02.2024
|
Днепр-1 (г) - 1:1
|
Артур РЕМЕНЯК
|
704’
|
Кривбасс
|
19.04.2009
|
26.07.2009
|
Металлург З (г) - 1:2
|
Юрий ШТУРКО
|
680’
|
Кривбасс
|
30.07.2000
|
28.10.2000
|
Металлург З (г) - 2:2
|
Иван ГЕЦКО
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