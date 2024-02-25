СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как мы с командой провели несколько недель после AO»
Первая ракетка мира – о выступлении на турнирах в Дохе и Дубае
Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась мыслями о своем выступлени на серии февральских турниров на Ближнем Востоке.
Полька победила в Дохе и дошла до полуфинала в Дубае.
«Главный вывод: я с удовольствием преодолевала трудности, но теперь я рада, что у меня есть время на восстановление.
Два напряженных турнира, стойкость, сосредоточенность, достойные матчи и отличная борьба. В целом я горжусь тем, как мы с командой провели эти несколько недель после Мельбурна. Мы сделали все возможное, я хорошо выступила, не снижая свою планку, и с нетерпением жду поездки в солнечную Калифорнию.
Радует, что все больше игроков далеко проходят на турнирах и показывают отличные результаты», – написала Свёнтек.
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