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WTA
25 февраля 2024, 18:09 |
66
0

СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как мы с командой провели несколько недель после AO»

Первая ракетка мира – о выступлении на турнирах в Дохе и Дубае

25 февраля 2024, 18:09 |
66
0
СВЁНТЕК: «Горжусь тем, как мы с командой провели несколько недель после AO»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась мыслями о своем выступлени на серии февральских турниров на Ближнем Востоке.

Полька победила в Дохе и дошла до полуфинала в Дубае.

«Главный вывод: я с удовольствием преодолевала трудности, но теперь я рада, что у меня есть время на восстановление.

Два напряженных турнира, стойкость, сосредоточенность, достойные матчи и отличная борьба. В целом я горжусь тем, как мы с командой провели эти несколько недель после Мельбурна. Мы сделали все возможное, я хорошо выступила, не снижая свою планку, и с нетерпением жду поездки в солнечную Калифорнию.

Радует, что все больше игроков далеко проходят на турнирах и показывают отличные результаты», – написала Свёнтек.

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Ига Свёнтек WTA Дубай WTA Доха
Источник Twitter
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