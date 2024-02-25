Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не боялся ехать в Украину. Я здесь прожил 14 лет»

Аутсайдер чемпионата «Минай», который впервые вывел на официальный матч серб Желько Любенович, сенсационно отобрал очки в выездном поединке у «Днепра-1» (1:1).

В первую очередь Любенович отметил, что не сомневался, когда получил предложение из «Миная», нужно ли ему во время войны ехать в Украину.

«Я в целом не боялся. Я прожил в Украине 14 с половиной лет, и когда получил предложение от «Миная», то сразу сказал семье, что хочу поехать работать в Украину. В общем не переживал и не думал о войне, а думал только о своей работе. Хочется быть ближе к своим друзьям, ведь мое сердце всегда было в Украине. Я рад, что сейчас нахожусь здесь».

Также Любенович прокомментировал игру.

«Для меня положительный результат – это только победа. Я каждый матч настраиваю своих ребят только на победу и сегодня мы стремились к выигрышу. Ничья – да, это хорошо, если говорить, что она против одного из лидеров чемпионата, который до этого тура был на первом месте вместе с «Кривбассом». Если смотреть на таблицу, то одно очко для нас хорошо, но поверьте, мы каждый матч будем играть только на победу, ведь у нас просто уже нет выбора. У нас очень мало очков, и чтобы остаться в УПЛ, нам нужны победы», - отметил сербский специалист.

У «Миная» после 18-ти туров 7 очков в активе и последнее место в таблице.