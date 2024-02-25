В матче с «Минаем» (1:1) «Днепр-1» впервые не пропустил с пенальти в чемпионатах Украины. Антирекордную стартовую серию днепрян из 18 проигранных пенальтийских дуэлей прервал Евгений Волынец, который парировал удар Тимура Кораблина.

Прежний «рекорд» УПЛ с 1995 года принадлежал винницкой «Ниве», чьим голкиперам впервые удалось отразить пенальти с 15-й попытки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые выигранные пенальтийские дуэли клубов УПЛ

Пенальти Клуб Вратарь Дата Соперник Счет 19-й Днепр-1 Евгений ВОЛЫНЕЦ 25.02.2024 Минай (д) 1:1: 15-й Нива В Геннадий ЖИЛКИН 06.04.1995 Торпедо (г) 2:4 11-й Сталь Км Герман ПЕНЬКОВ 26.08.2017 Звезда (д) 0:1 8-й Металлист Александр ПОМАЗУН 18.10.1992 Верес (д) 3:0 8-й Таврия Олег КОЛЕСОВ 22.11.1992 Кремень (г) 0:0 8-й Шахтер Дмитрий ШУТКОВ 07.05.1993 Нива Т (г) 1:1 7-й Кривбасс Валерий ВОРОБЬЕВ 20.06.1994 Нива Т (г) 0:2 7-й Десна Евгений ПАСТ* 15.12.2019 Динамо (д) 0:1 7-й Ингулец Артем МАЛЫШ 07.03.2021 Колос (д) 0:0

* штанга.