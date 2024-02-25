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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:29 |
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0

Днепр-1 впервые не пропустил с пенальти

Антирекордную серию днепрян прервал Евгений Волынец

25 февраля 2024, 17:29 |
180
0
Днепр-1 впервые не пропустил с пенальти
СК Днепр-1. Евгений Волынец отбивает мяч после удара с пенальти

В матче с «Минаем» (1:1) «Днепр-1» впервые не пропустил с пенальти в чемпионатах Украины. Антирекордную стартовую серию днепрян из 18 проигранных пенальтийских дуэлей прервал Евгений Волынец, который парировал удар Тимура Кораблина.

Прежний «рекорд» УПЛ с 1995 года принадлежал винницкой «Ниве», чьим голкиперам впервые удалось отразить пенальти с 15-й попытки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые выигранные пенальтийские дуэли клубов УПЛ

Пенальти

Клуб

Вратарь

Дата

Соперник

Счет

19-й

Днепр-1

Евгений ВОЛЫНЕЦ

25.02.2024

Минай (д)

1:1:

15-й

Нива В

Геннадий ЖИЛКИН

06.04.1995

Торпедо (г)

2:4

11-й

Сталь Км

Герман ПЕНЬКОВ

26.08.2017

Звезда (д)

0:1

8-й

Металлист

Александр ПОМАЗУН

18.10.1992

Верес (д)

3:0

8-й

Таврия

Олег КОЛЕСОВ

22.11.1992

Кремень (г)

0:0

8-й

Шахтер

Дмитрий ШУТКОВ

07.05.1993

Нива Т (г)

1:1

7-й

Кривбасс

Валерий ВОРОБЬЕВ

20.06.1994

Нива Т (г)

0:2

7-й

Десна

Евгений ПАСТ*

15.12.2019

Динамо (д)

0:1

7-й

Ингулец

Артем МАЛЫШ

07.03.2021

Колос (д)

0:0

* штанга.

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Источник Sport.ua
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