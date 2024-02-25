Днепр-1 впервые не пропустил с пенальти
Антирекордную серию днепрян прервал Евгений Волынец
В матче с «Минаем» (1:1) «Днепр-1» впервые не пропустил с пенальти в чемпионатах Украины. Антирекордную стартовую серию днепрян из 18 проигранных пенальтийских дуэлей прервал Евгений Волынец, который парировал удар Тимура Кораблина.
Прежний «рекорд» УПЛ с 1995 года принадлежал винницкой «Ниве», чьим голкиперам впервые удалось отразить пенальти с 15-й попытки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые выигранные пенальтийские дуэли клубов УПЛ
|
Пенальти
|
Клуб
|
Вратарь
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
19-й
|
Днепр-1
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
25.02.2024
|
Минай (д)
|
1:1:
|
15-й
|
Нива В
|
Геннадий ЖИЛКИН
|
06.04.1995
|
Торпедо (г)
|
2:4
|
11-й
|
Сталь Км
|
Герман ПЕНЬКОВ
|
26.08.2017
|
Звезда (д)
|
0:1
|
8-й
|
Металлист
|
Александр ПОМАЗУН
|
18.10.1992
|
Верес (д)
|
3:0
|
8-й
|
Таврия
|
Олег КОЛЕСОВ
|
22.11.1992
|
Кремень (г)
|
0:0
|
8-й
|
Шахтер
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
07.05.1993
|
Нива Т (г)
|
1:1
|
7-й
|
Кривбасс
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
20.06.1994
|
Нива Т (г)
|
0:2
|
7-й
|
Десна
|
Евгений ПАСТ*
|
15.12.2019
|
Динамо (д)
|
0:1
|
7-й
|
Ингулец
|
Артем МАЛЫШ
|
07.03.2021
|
Колос (д)
|
0:0
* штанга.
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