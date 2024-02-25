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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:17 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:29
259
0

Волынец вошел в топ-8 вратарей-антипенальтистов УПЛ

Голкипер днепрян выиграл 10-ю дуэль один на один в чемпионатах Украины

25 февраля 2024, 17:17 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:29
259
0
Волынец вошел в топ-8 вратарей-антипенальтистов УПЛ
СК Днепр-1. Евгений Волынец

В матче с «Минаем» (1:1) 30-летний вратарь днепрян Евгений Волынец выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины. Он стал 8-м голкипером, достигшим этого рубежа.

9 раз Волынец отличился за «Колос» и 1 – за «Днепр-1». В девяти случаях Евгений парировал удар с «точки» сам, уступая по этому показателю только четырем стражам ворот, а еще в одном мяч угодил в штангу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь

Клубы

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,

9

0

10

19

56

33,9

Оболонь

2.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса, Нива В, Ильичевец,

13

2

3

18

68

26,5

Арсенал, Таврия, Заря

3.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо, Звезда, Металлург З,

13

1

2

16

46

34,8

Ильичевец

4.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия, Арсенал,

13

0

2

15

48

31,3

Металлург Д, Сталь Км, Рух

5.

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков, Ильичевец, Металлист

10

3

1

14

35

40,0

6.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, Кривбасс

7

2

3

12

45

26,7

7.

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Львов,

9

0

1

10

21

47,6

Днепр-1, Кривбасс

8.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос, Днепр-1

9

1

-

10

30

33,3

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Источник Sport.ua
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