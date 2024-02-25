Волынец вошел в топ-8 вратарей-антипенальтистов УПЛ
Голкипер днепрян выиграл 10-ю дуэль один на один в чемпионатах Украины
В матче с «Минаем» (1:1) 30-летний вратарь днепрян Евгений Волынец выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины. Он стал 8-м голкипером, достигшим этого рубежа.
9 раз Волынец отличился за «Колос» и 1 – за «Днепр-1». В девяти случаях Евгений парировал удар с «точки» сам, уступая по этому показателю только четырем стражам ворот, а еще в одном мяч угодил в штангу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,
|
9
|
0
|
10
|
19
|
56
|
33,9
|
|
|
Оболонь
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса, Нива В, Ильичевец,
|
13
|
2
|
3
|
18
|
68
|
26,5
|
|
|
Арсенал, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо, Звезда, Металлург З,
|
13
|
1
|
2
|
16
|
46
|
34,8
|
|
|
Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия, Арсенал,
|
13
|
0
|
2
|
15
|
48
|
31,3
|
|
|
Металлург Д, Сталь Км, Рух
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков, Ильичевец, Металлист
|
10
|
3
|
1
|
14
|
35
|
40,0
|
6.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, Кривбасс
|
7
|
2
|
3
|
12
|
45
|
26,7
|
7.
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Львов,
|
9
|
0
|
1
|
10
|
21
|
47,6
|
|
|
Днепр-1, Кривбасс
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос, Днепр-1
|
9
|
1
|
-
|
10
|
30
|
33,3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финальном матче сыграют фавориты турнира: Бразилия и Италия
Луганчане написали, вероятно, одну из худших страниц в истории клубного украинского футбола…