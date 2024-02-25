Волынец вошел в топ-8 вратарей-антипенальтистов УПЛ

В матче с «Минаем» (1:1) 30-летний вратарь днепрян Евгений Волынец выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины. Он стал 8-м голкипером, достигшим этого рубежа.

9 раз Волынец отличился за «Колос» и 1 – за «Днепр-1». В девяти случаях Евгений парировал удар с «точки» сам, уступая по этому показателю только четырем стражам ворот, а еще в одном мяч угодил в штангу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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