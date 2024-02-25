Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В матче в Ровно был забит 18000-й мяч в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:09 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:30
138
0

В матче в Ровно был забит 18000-й мяч в истории УПЛ

Автором юбилейного гола стал Гитис Паулаускас

25 февраля 2024, 17:09 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:30
138
0
В матче в Ровно был забит 18000-й мяч в истории УПЛ
ФК Колос

В Ровно в матче между «Вересом» и «Колосом» (0:2) был забит 18000-й гол в истории чемпионатов Украины. Его автором на 84-й минуте встречи стал вышедший на замену 24-летний литовский форвард ковалевцев Гитис Паулаускас.

Любопытно, что все юбилейные мячи с тремя нулями на конце, начиная с 10000-го, забивали исключительно игроки гостей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы чемпионатов Украины

Голы

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

06.03.1992

Анатолий МУЩИНКА

Карпаты

Черноморец (г)

22' (1:0)

2:2

1000-й

14.08.1993

Виталий ШЕВЧУК

Волынь

Нива Т (г)

70' (1:2)

1:2

2000-й

08.11.1994

Виктор ГРОМОВ

Кривбасс

Заря (д)

61' (2:0)

2:0

3000-й

06.05.1996

Сергей РЕВУТ*

ЦСКА

Прикарпатье (г)

4' (0:1)

2:3

4000-й

01.09.1997

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Шахтер (д)

85' (3:0)

3:0

5000-й

17.06.1999

Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК

ЦСКА

Карпаты (г)

42' (2:1)

3:3

6000-й

15.04.2001

Александр ГОЛОВКО

Динамо

Сталь А (г)

22' (1:0)

5:0

7000-й

11.05.2003

Харрисон ОМОКО

Ворскла

Металлург З (д)

45' (2:0)

2:0

8000-й

06.03.2005

Евгений БРЕДУН

Металлург З

Металлург Д (д)

70' (2:0)

2:0

9000-й

12.11.2006

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр

Заря (д)

29' (1:0)

3:0

10000-й

03.10.2008

Руслан РОТАНЬ

Днепр

Арсенал (г)

52' (1:0)

1:0

11000-й

09.07.2010

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

Оболонь (г)

36' (1:0)

2:2

12000-й

11.12.2011

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

Кривбасс (г)

60' (2:0)

4:0

13000-й

15.09.2013

Дамьен ЛЕ ТАЛЛЕК

Говерла

Металлург Д (г)

34' (1:2)

2:4

14000-й

11.09.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

Металлист (г)

62' (п) (4:0)

5:0

15000-й

05.11.2017

Максим ЛУНЕВ

Заря

Олимпик (г)

62' (1:2)

3:3

16000-й

15.12.2019

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Александрия

Днепр-1 (г)

90+3' (п) (2:1)

2:1

17000-й

07.11.2021

Николай МАТВИЕНКО

Шахтер

Колос (г)

14' (1:0)

3:1

18000-й

25.02.2024

Гитис ПАУЛАУСКАС

Колос

Верес (г)

84' (2:0)

2:0

* автогол.

По теме:
Днепр-1 впервые не пропустил с пенальти
Волынец вошел в топ-8 вратарей-антипенальтистов УПЛ
Ярослав ВИШНЯК: «Наработали на победу, хотя Верес свои шансы имел»
цифры и факты Гитис Паулаускас Колос Ковалевка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Футбол | 24 февраля 2024, 18:02 3
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50

Бывший игрок сборной Украины не может понять рашистов

Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Футбол | 24 февраля 2024, 19:39 4
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги

Неприятный инцидент произошел в контрольном матче

Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.02.2024, 16:05
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25.02.2024, 10:18
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Футбол | 25.02.2024, 10:35
Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 163
Футбол
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
25.02.2024, 06:45 3
Бокс
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 19
Футбол
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
23.02.2024, 19:37 11
Теннис
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
23.02.2024, 22:15 3
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем