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Пляжный футбол
25 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:35
549
2

Бразилия – Италия. Финал ЧМ по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 февраля в 17:30 видеотрансляцию решающего матча в Дубае

25 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:35
549
2
Бразилия – Италия. Финал ЧМ по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дубае, курортном городе ОАЭ, близится к финишу чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

25 февраля в 17:30 в решающем матче встречаются команды Бразилии и Италии.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая в итоге не сумела выйти из группы.

24 февраля состоялись полуфинальные матчи. Бразилия обыграла Иран (3:2), причем победный гол был забит за 42 секунды до конца матча. Италия по пенальти остановила беларусь (3:3, пен. 5:4)

Третье место завоевала сборная Ирана, разгромившая в бронзовом финале команду беларуси (6:1).

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1/2 финала, 24 февраля

  • 16:00. Иран – Бразилия – 2:3
  • 17:30. Италия – беларусь – 3:3, пен. 5:4

За третье место, 25 февhаля

  • 16:00. Иран – беларусь – 6:1

Финал, 25 февраля

  • 17:30. Бразилия – Италия

Сетка плей-офф

Бразилия – Италия. Финал ЧМ по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

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Источник Sport.ua
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Матч транслюється на сайті fifaplus.com
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