Бразилия – Италия. Финал ЧМ по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 февраля в 17:30 видеотрансляцию решающего матча в Дубае
В Дубае, курортном городе ОАЭ, близится к финишу чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
25 февраля в 17:30 в решающем матче встречаются команды Бразилии и Италии.
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Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая в итоге не сумела выйти из группы.
24 февраля состоялись полуфинальные матчи. Бразилия обыграла Иран (3:2), причем победный гол был забит за 42 секунды до конца матча. Италия по пенальти остановила беларусь (3:3, пен. 5:4)
Третье место завоевала сборная Ирана, разгромившая в бронзовом финале команду беларуси (6:1).
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
1/2 финала, 24 февраля
- 16:00. Иран – Бразилия – 2:3
- 17:30. Италия – беларусь – 3:3, пен. 5:4
За третье место, 25 февhаля
- 16:00. Иран – беларусь – 6:1
Финал, 25 февраля
- 17:30. Бразилия – Италия
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Бразилия – Италия. Финал ЧМ по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
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