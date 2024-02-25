В Дубае, курортном городе ОАЭ, близится к финишу чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

25 февраля в 17:30 в решающем матче встречаются команды Бразилии и Италии.

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Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая в итоге не сумела выйти из группы.

24 февраля состоялись полуфинальные матчи. Бразилия обыграла Иран (3:2), причем победный гол был забит за 42 секунды до конца матча. Италия по пенальти остановила беларусь (3:3, пен. 5:4)

Третье место завоевала сборная Ирана, разгромившая в бронзовом финале команду беларуси (6:1).

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1/2 финала, 24 февраля

16:00. Иран – Бразилия – 2:3

– 2:3 17:30. Италия – беларусь – 3:3, пен. 5:4

За третье место, 25 февhаля

16:00. Иран – беларусь – 6:1

Финал, 25 февраля

17:30. Бразилия – Италия

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Бразилия – Италия. Финал ЧМ по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE