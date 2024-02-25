25.02.2024 15:30 – FT 1 : 0
Англия25 февраля 2024, 17:28 |
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Вулверхэмптон минимально одолел Шеффилд и поднялся на 3 позиции
Как минимум до завтра «Волки» будут восьмыми в чемпионате
25 февраля 2024, 17:28 |
33
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Состоялся еще один матч 26-го тура АПЛ.
«Вулверхэмптон» на домашней арене с минимальным счетом переиграл «Шеффилд Юнайтед».
«Волки» поднялись на 8-ю строчку турнирной таблицы, «Шеффилд» остался последним.
Чемпионат Англии. 26-й тур
«Вулверхэмптон» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
Гол: Сарабия (30).
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