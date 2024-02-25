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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 16:38 |
2909
2

Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1

Почетный президент «Днепра-1» уверен, что Мирослав Зновенко закончит, как Илья Кива

25 февраля 2024, 16:38 |
2909
2
Береза жестко отреагировал на переход в спартак экс-голкипера Днепра-1
ФК Металлист. Мирослав Зновенко

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал переход в московский «спартак» экс-голкипера спортклубовцев Мирослава Зновенко.

- Юрий Николаевич, уже слышали, что бывший игрок Вашего клуба Мирослав Зновенко подался в россию?
- Это п*****. Впервые от Вас слышу. Десятый год идет необъявленная война этой страны уродов против Украины и, я просто не знаю, это кем нужно быть, чтобы туда поехать играть? Сумасшедшим или абсолютным дебилом.

- Ему есть какие-то оправдания?
- Этому Зновенко абсолютно плевать, очевидно, на свою Родину и украинскую родную землю, которая его вырастила. Абсолютная измена. И здесь даже не стоит говорить, что, возможно, был политически неосведомлен и так далее.

Сознательная измена, это был абсолютно обдуманный шаг. Он выбрал сторону зла и поехал играть на россию, страну, солдаты которой убивают ежедневно его же соотечественников, родных, близких. Все уроды на россии, все до одного, поддерживают эту плешивую выдру, гражданина путина. Кто не поддерживает давно, тот с болот сбежал, как уроженка Днепра Лия Ахеджакова, например.

- Вы вообще помните такого игрока?
- Нет. Не припоминаю. Однако, уверяю, я сделаю все, чтобы этот человек исчез со спортивной карты Украины.

Вообще, это не очень важно, потому что любой, кто перешел на сторону врага – мой личный враг! Футболист или солдат, или политик.

Этот ***** (Зновенко) стал в один ряд с Анатолием Тимощуком и Ильей Кивой. И всех их ждет одна и та же судьба. Закончат все одинаково, как Кива.

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Спартак Москва российско-украинская война Анатолий Тимощук
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Рахітський думає: " бл іпать мой даунецкій рот, как же воврємя я єтіх тупих хахлов наіпал. І мацковскава краба с'єл і накуй нє сел".
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+1
Lulinnha
Каже не чув про цього під*ра...
А чому тоді під*ром назвав ???   
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0
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