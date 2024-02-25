Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Через 10 дней будет собираться национальная сборная»
Чемпионат Европы
25 февраля 2024, 16:23 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:35
755
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Через 10 дней будет собираться национальная сборная»

Президент УАФ – о планах на первый тренировочный сбор

25 февраля 2024, 16:23 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:35
755
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Через 10 дней будет собираться национальная сборная»
УПЛ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах на первый тренировочный сбор национальной команды.

«Буквально через 10 дней будет собираться наша главная команда. Мы сделаем все, чтобы подготовка была как можно лучше. Ребята, которые играют в Украине, будут ехать на сбор в Марбелью. Затем к ним присоединятся наши игроки, выступающие в иностранных клубах.

Очень важно, чтобы они приехали мотивированными. А я думаю, они будут мотивированными. И важно, что они правильно подготовились к игре. А с нашей стороны мы все сделаем, чтобы так и было», – сказал Шевченко в интервью УПЛ ТВ.

Отметим, что 21 марта сборная Украины на выезде сыграет в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

По теме:
ВИДЕО. Усик, Шевченко, Зинченко и Свитолина снялись в ролике United24
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Андрей ШЕВЧЕНКО: Делаем все, чтобы увидеть заполненный Олимпийский в Киеве
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина жеребьевка Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Футбол | 25 февраля 2024, 10:35 31
Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари

Луганчане написали, вероятно, одну из худших страниц в истории клубного украинского футбола…

У кого 8.3? Стала известна оценка Миколенко за игру с Брайтоном Де Дзерби
Футбол | 24 февраля 2024, 20:26 1
У кого 8.3? Стала известна оценка Миколенко за игру с Брайтоном Де Дзерби
У кого 8.3? Стала известна оценка Миколенко за игру с Брайтоном Де Дзерби

Команды сыграли вничью 1:1

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25.02.2024, 10:18
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Футбол | 25.02.2024, 15:49
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Футбол | 24.02.2024, 19:39
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
24.02.2024, 10:27 1
Футбол
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
24.02.2024, 11:14 12
Футбол
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
25.02.2024, 06:45 3
Бокс
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
23.02.2024, 22:15 3
Олимпийские игры
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
24.02.2024, 00:18 4
Футбол
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
24.02.2024, 11:36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем