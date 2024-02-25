Андрей ШЕВЧЕНКО: «Через 10 дней будет собираться национальная сборная»

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах на первый тренировочный сбор национальной команды.

«Буквально через 10 дней будет собираться наша главная команда. Мы сделаем все, чтобы подготовка была как можно лучше. Ребята, которые играют в Украине, будут ехать на сбор в Марбелью. Затем к ним присоединятся наши игроки, выступающие в иностранных клубах.

Очень важно, чтобы они приехали мотивированными. А я думаю, они будут мотивированными. И важно, что они правильно подготовились к игре. А с нашей стороны мы все сделаем, чтобы так и было», – сказал Шевченко в интервью УПЛ ТВ.

Отметим, что 21 марта сборная Украины на выезде сыграет в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.