Англия25 февраля 2024, 16:11 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:29
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Мудрик остался в запасе на финал Кубка английской лиги против Ливерпуля
Михаил до этого не сыграл в трех матчах подряд
25 февраля 2024, 16:11 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:29
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25 февраля на «Уэмбли» пройдет матч финала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» сыграет против «Ливерпуля».
Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик не попал в стартовый состав.
В текущем сезоне Мудрик сыграл в этом турнире 4 матча, забил 1 гол.
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
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