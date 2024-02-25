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  4. Мудрик остался в запасе на финал Кубка английской лиги против Ливерпуля
Англия
25 февраля 2024, 16:11 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:29
900
3

Мудрик остался в запасе на финал Кубка английской лиги против Ливерпуля

Михаил до этого не сыграл в трех матчах подряд

25 февраля 2024, 16:11 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:29
900
3
Мудрик остался в запасе на финал Кубка английской лиги против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 февраля на «Уэмбли» пройдет матч финала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» сыграет против «Ливерпуля».

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик не попал в стартовый состав.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в этом турнире 4 матча, забил 1 гол.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги

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Ливерпуль Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ливерпуль стартовые составы
Источник Sport.ua
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Перець
Мудрику якось пох, заробітну плату отримує вчасно,можна й просто посидіти 
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+4
Saar
Ответить
+4
PUMA
Какая неожиданность 
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+4
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