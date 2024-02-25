Мудрик остался в запасе на финал Кубка английской лиги против Ливерпуля

25 февраля на «Уэмбли» пройдет матч финала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» сыграет против «Ливерпуля».

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик не попал в стартовый состав.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в этом турнире 4 матча, забил 1 гол.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги