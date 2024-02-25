ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925

В воскресенье, 25 февраля, проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Динамо».

Уже на пятой минуте бывший игрок столичного клуба Денис Гармаш, который сейчас защищает цвета харьковского клуба, открыл счет в матче.

Отметим, что 33-летний Гармаш за свою карьеру сыграл 359 матчей за «Динамо», забил 54 гола и сделал 45 ассистов.

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.