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  4. ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 15:49 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:02
2546
0

ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925

Денис отличился на пятой минуте

25 февраля 2024, 15:49 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:02
2546
0
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

В воскресенье, 25 февраля, проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Динамо».

Уже на пятой минуте бывший игрок столичного клуба Денис Гармаш, который сейчас защищает цвета харьковского клуба, открыл счет в матче.

Отметим, что 33-летний Гармаш за свою карьеру сыграл 359 матчей за «Динамо», забил 54 гола и сделал 45 ассистов.

Команды играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Гармаш – в старте. Названы составы на матч Металлист 1925 – Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо
Источник Sport.ua
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