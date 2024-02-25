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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 15:30 |
104
0

Тренер Руха: «У нашего клуба есть долгосрочная перспектива»

Виталий Пономарев – о кадровой политике львовян

25 февраля 2024, 15:30 |
104
0
Тренер Руха: «У нашего клуба есть долгосрочная перспектива»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев оценил изменения в составе команды, которые произошли за период зимней паузы в УПЛ:

«Очень хорошо, что у нашего клуба есть долгосрочная перспектива. Никто не давит на ребят, никто не требует результата уже и сейчас. У ребят уже появился опыт выступлений в УПЛ, прибавили в мастерстве и конечно можно ставить перед ними задачи.

Относительно того, что Эдсон оставил «Рух», то по нему было предложение. Это вопрос и к руководству клуба, и ко мне, как к главному тренеру. Мы не будем держать футболистов силой. Получили хорошее предложение и отдали игрока. У нас есть очень много молодых футболистов, которые могут на его месте сыграть. Первый круг показал, что когда Сапуга получил 4 желтые карточки, начал играть Пастух и сейчас он основной игрок команды.

Конечно, очень серьезная потеря – это Сапуга. Очень жаль, что он получил такую серьезную травму. Для молодого футболиста это серьезный удар. Однако я знаю его как профессионала, как он относится к своим обязанностям и я думаю, что он справится с тем и вернется еще более сильным футболистом после такой травмы».

Сегодня, 25 февраля «Рух» дома сыграет с «Полесьем».

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Источник УПЛ-ТВ
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