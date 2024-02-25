Идут на рекорд? Матч Днепр-1 – Минай снова прерван из-за воздушной тревоги
Команды пока что не сыграли даже полчаса
Воздушная тревога в Днепропетровской области уже в третий раз вмешалась в проведение матча 18-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Минаем». Поединок был прерван в 14:47 на 27-й минуте поединка.
Напомним, матч должен был начаться в 13:00 по Киеву, однако за это время в Днепропетровкой области было уже три воздушных тревоги. Из-за первой начала матча перенесли на 42 минуты, из-за второй – остановили на 14-й минуте.
После второй воздушной тревоги команды успели сыграть еще 13 минут, и за этот отрезок «Минай» открыл счет в матче усилиями Артура Ременяка.
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