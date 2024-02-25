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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 15:01 |
1306
1

Идут на рекорд? Матч Днепр-1 – Минай снова прерван из-за воздушной тревоги

Команды пока что не сыграли даже полчаса

25 февраля 2024, 15:01 |
1306
1
Идут на рекорд? Матч Днепр-1 – Минай снова прерван из-за воздушной тревоги
СК Днепр-1

Воздушная тревога в Днепропетровской области уже в третий раз вмешалась в проведение матча 18-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Минаем». Поединок был прерван в 14:47 на 27-й минуте поединка.

Напомним, матч должен был начаться в 13:00 по Киеву, однако за это время в Днепропетровкой области было уже три воздушных тревоги. Из-за первой начала матча перенесли на 42 минуты, из-за второй – остановили на 14-й минуте.

После второй воздушной тревоги команды успели сыграть еще 13 минут, и за этот отрезок «Минай» открыл счет в матче усилиями Артура Ременяка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 прерванные матчи Днепр-1 - Минай воздушная тревога
Источник Sport.ua
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naumoff55
заголовки у вас ....який рекорд? ...війна
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