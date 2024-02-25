Матч Днепр-1 – Минай прерван из-за второй воздушной тревоги

Матч 18-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Минаем» должен был начаться в 13:00 по Киеву. Однако старт поединка был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В итоге стартовый свисток в матче прозвучал в 13:42, с 42-минутным опозданием. Сама воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 12:56 до 13:21.

Однако команды провели на поле лишь 14 минут, и в 13:56 матч был прерван из-за еще одной воздушной тревоги.