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  4. Матч Днепр-1 – Минай прерван из-за второй воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 14:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:31
752
4

Матч Днепр-1 – Минай прерван из-за второй воздушной тревоги

В Днепропетровской области воздушная тревога

25 февраля 2024, 14:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:31
752
4
Матч Днепр-1 – Минай прерван из-за второй воздушной тревоги
СК Днепр-1

Матч 18-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Минаем» должен был начаться в 13:00 по Киеву. Однако старт поединка был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В итоге стартовый свисток в матче прозвучал в 13:42, с 42-минутным опозданием. Сама воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 12:56 до 13:21.

Однако команды провели на поле лишь 14 минут, и в 13:56 матч был прерван из-за еще одной воздушной тревоги.

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Днепр-1 Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 - Минай воздушная тревога прерванные матчи
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Iigor6583
Цю дику путінську наволоч потрібно винищувати, як смердючих тараканів. Шкода що німець в 41-му не зробив це.
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Fant24
Тварь кацапская.мстит за точто русских выгнали из спорта 
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+1
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