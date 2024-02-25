Украина. Премьер лига25 февраля 2024, 14:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:31
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Матч Днепр-1 – Минай прерван из-за второй воздушной тревоги
В Днепропетровской области воздушная тревога
25 февраля 2024, 14:01 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:31
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Матч 18-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Минаем» должен был начаться в 13:00 по Киеву. Однако старт поединка был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
В итоге стартовый свисток в матче прозвучал в 13:42, с 42-минутным опозданием. Сама воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 12:56 до 13:21.
Однако команды провели на поле лишь 14 минут, и в 13:56 матч был прерван из-за еще одной воздушной тревоги.
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Комментарии 4
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Цю дику путінську наволоч потрібно винищувати, як смердючих тараканів. Шкода що німець в 41-му не зробив це.
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Тварь кацапская.мстит за точто русских выгнали из спорта
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