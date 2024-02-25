Матч УПЛ Днепр-1 – Минай отложен из-за воздушной тревоги

Сегодня, 25 февраля в 13:00 по Киеву в Днепре должен был начаться матч 18-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Минаем». Однако старт поединка был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Обновление. После завершения воздушной тревоги старт матча запланирован на 14:40

Параллельно в Ровно проходит матч между местным «Вересом» и «Колосом» из Ковалевки. В Ровненской области воздушной тревоги нет, поэтому данный матч стартовал согласно расписанию, в 13:00.

Также на сегодня в УПЛ запланированы матчи «Металлист 1925» – «Динамо» и «Рух» – «Полесье». Они должны начаться в 15:30 и 18:00 соответственно.