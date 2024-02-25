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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:32
1062
4

Матч УПЛ Днепр-1 – Минай отложен из-за воздушной тревоги

Поединок должен был начаться в 13:00

25 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:32
1062
4
Матч УПЛ Днепр-1 – Минай отложен из-за воздушной тревоги
volynnews.com

Сегодня, 25 февраля в 13:00 по Киеву в Днепре должен был начаться матч 18-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Минаем». Однако старт поединка был отложен из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Обновление. После завершения воздушной тревоги старт матча запланирован на 14:40

Параллельно в Ровно проходит матч между местным «Вересом» и «Колосом» из Ковалевки. В Ровненской области воздушной тревоги нет, поэтому данный матч стартовал согласно расписанию, в 13:00.

Также на сегодня в УПЛ запланированы матчи «Металлист 1925» – «Динамо» и «Рух» – «Полесье». Они должны начаться в 15:30 и 18:00 соответственно.

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Днепр-1 Минай Днепр-1 - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога прерванные матчи перенос матчей
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Михайло Думич
Не «Ковалівски», а Ковалівки.
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0
Fant24
Пидор старый путин дай пацанам в футбол побегать .Иди в мовзолей место возле шизика ленина протирай .все равно скоро сдыхать 
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0
zelc006
Накуя у Куєві планувати Металісту домашні ігри? Вони що, лахи недолугі? 
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-4
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