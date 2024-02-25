Агент Тиаго Мотты: «Никто не хочет идти в Наполи»

Впечатляющие результаты «Болоньи» под руководством Тиаго Мотты сделали его объектом интереса многих топ-клубов, среди которых – и «Наполи».

Агент Мотты Дарио Канови заявил, что его клиент не собирается переходить в «Наполи», и другие топ-тренеры, скорее всего, также отклонят предложение чемпионов Италии:

«Никто не задавался вопросом, почему такой тренер, как Спаллетти, ушел в отставку после завоевания титула? Если бы они задали себе этот вопрос, то поняли бы, что это среда, в которой трудно тренировать.

Будет трудно найти тренера топ-уровня. Никто не хочет туда идти. Я не думаю, что кто-то вроде Конте захочет ехать в Неаполь. Вмешательство президента нелегко вынести».

На этой неделе «Наполи» назначил на пост главного тренера Франческо Кальцону, однако он рассматривается только как временная фигура до конца нынешнего сезона.