ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового тренера. Причем здесь Украина?

Итальянский «Наполи» официально объявил о назначении новым главным тренером Франческо Кальцони. Он заменил на посту Вальтера Маццари.

Вальтер Маццари был назначен главным тренером «Наполи» в ноябре 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержав лишь 6 побед.

Интересно, что Франческо Кальцано является главным тренером сборной Словакии и продолжит работать в национальной команде, несмотря на клубную занятость. Стоит отметить, что в случае выхода на Евро одним из соперников сборной Украины в группе Е станет именно сборная Словакии.

Сейчас «Наполи» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков в 24 матчах чемпионата Италии.