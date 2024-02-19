ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового тренера. Причем здесь Украина?
Франческо Кальцона сменил в должности Вальтера Маццари
Итальянский «Наполи» официально объявил о назначении новым главным тренером Франческо Кальцони. Он заменил на посту Вальтера Маццари.
Вальтер Маццари был назначен главным тренером «Наполи» в ноябре 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержав лишь 6 побед.
Интересно, что Франческо Кальцано является главным тренером сборной Словакии и продолжит работать в национальной команде, несмотря на клубную занятость. Стоит отметить, что в случае выхода на Евро одним из соперников сборной Украины в группе Е станет именно сборная Словакии.
Сейчас «Наполи» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков в 24 матчах чемпионата Италии.
Francesco Calzona è il nostro nuovo allenatore. Benvenuto Mister!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 19, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tvU7tHQ8oN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий отразил третий пенальти в этом сезоне
«Сливочные» сыграли вничью с «Райо Вальекано»