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Италия
19 февраля 2024, 23:31 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:40
617
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового тренера. Причем здесь Украина?

Франческо Кальцона сменил в должности Вальтера Маццари

19 февраля 2024, 23:31 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:40
617
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового тренера. Причем здесь Украина?
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Наполи» официально объявил о назначении новым главным тренером Франческо Кальцони. Он заменил на посту Вальтера Маццари.

Вальтер Маццари был назначен главным тренером «Наполи» в ноябре 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержав лишь 6 побед.

Интересно, что Франческо Кальцано является главным тренером сборной Словакии и продолжит работать в национальной команде, несмотря на клубную занятость. Стоит отметить, что в случае выхода на Евро одним из соперников сборной Украины в группе Е станет именно сборная Словакии.

Сейчас «Наполи» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков в 24 матчах чемпионата Италии.

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Источник: Наполи назначил наставника за двое суток до матча ЛЧ с Барселоной
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Источник ФК Наполи
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