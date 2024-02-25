Глава УПЛ: Даты некоторых не сыгранных матчей пришлось изменить

По разным причинам несыгранными остаются восемь матчей чемпионата с осенней части сезона-2023/24. Об их судьбе в комментарии Sport.ua рассказал глава УПЛ Евгений Дикий.

«Известно ли, когда будут сыграны перенесенные на нынешнюю весну поединки? Пока что нет. Сейчас идет согласование дат этих матчей и в ближайшее время они станут известны. В течение недели-двух они будут утверждены. Клубы предварительно уже было планировали сроки, однако в связи с мартовским вызовом футболистов в ряды национальной сборной даты доигровки поединков несколько изменились.

Напомним, что по три матча из осеннего этапа чемпионата не сыграли «Динамо» и «Заря», два – «Шахтер» и «Минай» и по одному «Колос», «Александрия», ЛНЗ, «Оболонь» и «Верес».

Полный список перенесенных на весну поединков выглядит так:

5-й тур Динамо – Верес

6-й тур Заря – Динамо

10-й тур Заря – Шахтер

12-й тур Черноморец – Шахтер

15-й тур Колос – Заря

15-й тур Александрия – Оболонь

16-й тур Минай – Динамо

17-й тур ЛНЗ – Минай

Ранее исполняющий обязанности президента УПЛ Евгений Дикий прокомментировал запуск телеканала УПЛ ТВ и масштабы его охвата.