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  4. Евгений ДИКИЙ: «УПЛ ТВ доступен для более миллиона болельщиков»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 21:57 |
836
3

Евгений ДИКИЙ: «УПЛ ТВ доступен для более миллиона болельщиков»

И. о. президента УПЛ – о новом телеканале лиги

23 февраля 2024, 21:57 |
836
3
Евгений ДИКИЙ: «УПЛ ТВ доступен для более миллиона болельщиков»
УПЛ. Евгений Дикий

Исполняющий обязанности президента УПЛ Евгений Дикий прокомментировал запуск телеканала УПЛ ТВ и масштабы его охвата:

«Хочу всех поблагодарить и всех поздравить с возвращением УПЛ. Также поблагодарить все клубы, которые уже присоединились к УПЛ ТВ. Делаем все, что наш телепул насчитывал все 16 команд УПЛ.

Мы делаем все, чтобы охват этого контента был максимальным по всей Украине. Сейчас можно смотреть матчи УПЛ с помощью ОТТ-сервисов, кабельных операторов. Также есть специальные условия для прифронтовых территорий. Поэтому мы нацелены на максимальное покрытие.

Вместе с нашим дистрибьютором 1+1 ежедневно делаем все, чтобы доступность трансляций увеличивалась. Сейчас можно сказать, что канал УПЛ ТВ доступен для более миллиона болельщиков.

Матчи на УПЛ ТВ можно легально смотреть и за рубежом. С помощью платформы GoNet можно смотреть матчи в Европе. В Грузии и Молдове – с помощью платформы Setanta. Также в США и Канаде трансляции доступны с помощью сервиса Panda».

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига УПЛ-ТВ
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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Boodya
А чи багато людей буде дивитись наступний сезон платно, це вже питання
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+4
An720suli
Доступний перегляд в Молдові та Грузії? З моїх знайомих сьогодні ніхто не  з міг переглянути матч.
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+1
mini.f
Перелопатил все что можно - но так и не нашел трансляцию матча, может я один такой невезучий?
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0
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