Верес – Колос. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 25 февраля «Верес» в матче 18-го тура УПЛ в Ровно примет «Колос». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Банада, Кучеров, Шастал, Яго, Мрвальевич, Дахновский

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Лучкевич, Демченко, Милько, Велетень, Тотовицкий, Топалов, Безбородько