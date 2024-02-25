Украина. Премьер лига25 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:33
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Верес – Колос. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 18-м туре УПЛ
25 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:33
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Сегодня, 25 февраля «Верес» в матче 18-го тура УПЛ в Ровно примет «Колос». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Балан, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Банада, Кучеров, Шастал, Яго, Мрвальевич, Дахновский
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Лучкевич, Демченко, Милько, Велетень, Тотовицкий, Топалов, Безбородько
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