Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Колос. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:33
252
0

Верес – Колос. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 18-м туре УПЛ

25 февраля 2024, 12:31 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:33
252
0
Верес – Колос. Стали известны стартовые составы
ФК Верес

Сегодня, 25 февраля «Верес» в матче 18-го тура УПЛ в Ровно примет «Колос». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Когут, Балан, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Банада, Кучеров, Шастал, Яго, Мрвальевич, Дахновский

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Лучкевич, Демченко, Милько, Велетень, Тотовицкий, Топалов, Безбородько

По теме:
Днепр-1 – Минай – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Верес – Колос – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Днепр-1 – Минай. Пихаленок и Филиппов выйдут в основе
Верес Ровно Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25 февраля 2024, 10:18 4
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо

Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве

Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Футбол | 24 февраля 2024, 19:39 4
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги

Неприятный инцидент произошел в контрольном матче

МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Футбол | 25.02.2024, 11:16
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Футбол | 24.02.2024, 18:02
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре
Футбол | 25.02.2024, 09:24
Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре
Два топ-вратаря отказались стать одноклубниками Роналду в Аль-Насре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
23.02.2024, 22:15 3
Олимпийские игры
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
23.02.2024, 12:31 4
Биатлон
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
24.02.2024, 00:18 4
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23.02.2024, 13:20 9
Футбол
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем