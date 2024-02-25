Украина. Премьер лига25 февраля 2024, 12:09 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:21
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Днепр-1 – Минай. Пихаленок и Филиппов выйдут в основе
Стали известны составы команд
25 февраля 2024, 12:09 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:21
364
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Сегодня, 25 февраля «Днепр-1» в матче 18-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов
«Минай»: Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Корнийчук, Витенчук, Петько, Кораблин, Ременяк, Устименко
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