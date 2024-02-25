Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Минай. Пихаленок и Филиппов выйдут в основе
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 12:09 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:21
364
1

Днепр-1 – Минай. Пихаленок и Филиппов выйдут в основе

Стали известны составы команд

25 февраля 2024, 12:09 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:21
364
1
Днепр-1 – Минай. Пихаленок и Филиппов выйдут в основе
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Сегодня, 25 февраля «Днепр-1» в матче 18-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов

«Минай»: Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Корнийчук, Витенчук, Петько, Кораблин, Ременяк, Устименко

По теме:
Днепр-1 – Минай – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Верес – Колос – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Верес – Колос. Стали известны стартовые составы
Днепр-1 Минай Днепр-1 - Минай Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Футбол | 24 февраля 2024, 18:02 2
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50

Бывший игрок сборной Украины не может понять рашистов

У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
Футбол | 24 февраля 2024, 20:49 3
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде

Фран Гонсалес в будущем может стать первым номером «галактикос»

Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
Футбол | 25.02.2024, 11:36
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Футбол | 25.02.2024, 09:30
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25.02.2024, 10:18
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Яка нормальна людина може витримати дивиться упл? Вовки в 15.30 .та фінал Челсі Ліверпуль 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
23.02.2024, 09:59 1
Бокс
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
24.02.2024, 10:27 1
Футбол
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
24.02.2024, 00:18 4
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
23.02.2024, 19:37 11
Теннис
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23.02.2024, 13:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем