Днепр-1 – Минай. Пихаленок и Филиппов выйдут в основе

Сегодня, 25 февраля «Днепр-1» в матче 18-го тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов

«Минай»: Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Корнийчук, Витенчук, Петько, Кораблин, Ременяк, Устименко