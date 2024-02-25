МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»

Фланговый хавбек «Челси» украинец Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги.

«Я с нетерпением жду финала, особенно против такой большой команды, как «Ливерпуль». Это будет интересная игра. Я уже играл на «Уэмбли». Это огромный стадион, который вмещает около 80 тысяч зрителей. Эту атмосферу невозможно не ощутить, так что это отличный стадион для финала», — приводит слова Мудрика пресс-служба «Челси».

Напомним, матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 25 февраля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по киевскому времени.