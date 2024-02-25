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  4. МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Англия
25 февраля 2024, 11:16 |
260
3

МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»

Украинский футболист — об ожиданиях от решающего матча Кубка английской лиги

25 февраля 2024, 11:16 |
260
3
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Фланговый хавбек «Челси» украинец Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги.

«Я с нетерпением жду финала, особенно против такой большой команды, как «Ливерпуль». Это будет интересная игра. Я уже играл на «Уэмбли». Это огромный стадион, который вмещает около 80 тысяч зрителей. Эту атмосферу невозможно не ощутить, так что это отличный стадион для финала», — приводит слова Мудрика пресс-служба «Челси».

Напомним, матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 25 февраля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Михаил Мудрик Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу стадион Уэмбли
Источник ФК Челси
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Комментарии 3
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Fant24
Также сыграет как и мы в качестве болельщика 
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+2
Злий Глобинець
Мудрику треба терміново додати і показати свою справжню гру. Він хоч у цьому сезоні грає не гірше від інших гравців Челсі (3 голи + 2 асисти від півзахисника - це непогано, і де? В АПЛ, найсильнішій лізі світу!). Однак це лише рівень середини турнірної таблиці, максимум - Ліга Конференцій. Тим паче, Михайло "чужак" і за поняттями британців, неєвропеєць (умовно). Тому до нього завищені очікування.
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0
Boodya
Більш за все Михайла ми сьогодні на полі не побачимо
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-1
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