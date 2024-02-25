ВИДЕО. Футболист нокаутировал соперника, пытаясь пробить бисиклетой

Неприятный инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Уругвая между «Ла-Лусом» и «Данубио».

На 68-й минуте игры футболист команды хозяев Брайан Кордара случайно нокаутировал игрока соперника Хоакина Фернандеса (на фото в заголовке), пытаясь нанести удар в падении через себя. Пострадавший получил удар бутсой прямиком в лицо, после чего еще долго не мог прийти в себя, несколько минут находясь в лежачем положении на газоне. Затем он все же сумел взять себя в руки и, несмотря на боль, отыграл матч до конца, хотя после финального свистка покидал поле со слезами на глазах.

Отметим,что матч завершился победой гостевой команды со счетом 1:0 благодаря единственному голу, забитому на 89-й минуте игры.