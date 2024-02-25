Верес обьявил заявку на вторую часть сезона 2023/2024

Ровенский «Верес» накануне первого официального матча для себя в 2024 году против ковалевского «Колоса» объявил заявку на оставшуюся часть сезона. В список А вошли 26 футболистов.

Вратари:

1.Вадим Ющишин, 44.Евгений Паст, 47.Богдан Когут.

Защитники:

2.Максим Смиян, 3.Семен Вовченко, 5.Василий Курко, 6.Жулио Сезар (Бразилия), 39.Денис Балан, 57.Александр Мельник, 71.Василий Гакман, 95.Евгений Шевченко.

Полузащитники:

7.Денис Янаков, 10.Дмитрий Клец, 11.Виталий Дахновский, 20.Яго Сикейра (Бразилия), 23.Александр Кучеренко, 25.Станислав Шарай, 29.Валерий Кучеров, 30Дмитрий Шастал, 77.Владислав Шарай, 88.Андрей Кухарук, 91.Денис Свитюха.

Нападающие:

9.Михаил Шестаков, 87.Марко Мрвальевич (Черногория), 89.Николай Гайдучик.