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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 05:18 |
19
0

Верес обьявил заявку на вторую часть сезона 2023/2024

В нее вошли 26 футболистов по списку А

25 февраля 2024, 05:18 |
19
0
Верес обьявил заявку на вторую часть сезона 2023/2024
НК Верес

Ровенский «Верес» накануне первого официального матча для себя в 2024 году против ковалевского «Колоса» объявил заявку на оставшуюся часть сезона. В список А вошли 26 футболистов.

Вратари:

1.Вадим Ющишин, 44.Евгений Паст, 47.Богдан Когут.

Защитники:

2.Максим Смиян, 3.Семен Вовченко, 5.Василий Курко, 6.Жулио Сезар (Бразилия), 39.Денис Балан, 57.Александр Мельник, 71.Василий Гакман, 95.Евгений Шевченко.

Полузащитники:

7.Денис Янаков, 10.Дмитрий Клец, 11.Виталий Дахновский, 20.Яго Сикейра (Бразилия), 23.Александр Кучеренко, 25.Станислав Шарай, 29.Валерий Кучеров, 30Дмитрий Шастал, 77.Владислав Шарай, 88.Андрей Кухарук, 91.Денис Свитюха.

Нападающие:

9.Михаил Шестаков, 87.Марко Мрвальевич (Черногория), 89.Николай Гайдучик.

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Источник ФК Верес
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