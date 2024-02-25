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Чемпионат Португалии
Арока
23.02.2024 22:15 – FT 3 : 2
Фамаликау
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Португалия
25 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 04:16
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0

Чемпіонат Португалії. Арока без Милованова победила Фамаликау

Состоялись четыре матча местного первенства

25 февраля 2024, 03:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 04:16
32
0
Чемпіонат Португалії. Арока без Милованова победила Фамаликау
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу и субботу состоялось четыре матча чемпионата Португалии по футболу. Сначала «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, в результативном матче одолела «Фамаликау». Правда, Милованов на поле не вышел, всю игру просидев в запасе.

Чемпионат Португалии. 23 тур

Арока – Фамаликау – 3:2

Голы: Силла, 33, Кристо Гонсалес, 45+1, Мухика, 64 – Кадис, 12, Са, 56

Фаренсе – Морейренсе – 0:1

Гол: Мадсон, 28

Эштрела Амадора – Шавеш – 1:1

Голы: Тавареш, 45+5 – Эктор Эрнандес, 8

Витория Гимараеш – Каза Пия – 0:2

Голы: Клейтон, 4, Пабло Роберто, 35

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +4
Хосе-Луис Родригес (Фамаликау) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Са (Фамаликау).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Морлайе Силла (Арока).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джондер Кадис (Фамаликау).
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чемпионат Португалии по футболу Арока Фамаликау Фаренсе Морейренсе Эштрела Амадора Шавеш Витория Гимараеш Каза Пия видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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