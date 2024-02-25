Чемпіонат Португалії. Арока без Милованова победила Фамаликау

В пятницу и субботу состоялось четыре матча чемпионата Португалии по футболу. Сначала «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, в результативном матче одолела «Фамаликау». Правда, Милованов на поле не вышел, всю игру просидев в запасе.

Чемпионат Португалии. 23 тур

Арока – Фамаликау – 3:2

Голы: Силла, 33, Кристо Гонсалес, 45+1, Мухика, 64 – Кадис, 12, Са, 56

Фаренсе – Морейренсе – 0:1

Гол: Мадсон, 28

Эштрела Амадора – Шавеш – 1:1

Голы: Тавареш, 45+5 – Эктор Эрнандес, 8

Витория Гимараеш – Каза Пия – 0:2

Голы: Клейтон, 4, Пабло Роберто, 35

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