Чемпіонат Португалії. Арока без Милованова победила Фамаликау
Состоялись четыре матча местного первенства
В пятницу и субботу состоялось четыре матча чемпионата Португалии по футболу. Сначала «Арока», за которую выступает украинец Богдан Милованов, в результативном матче одолела «Фамаликау». Правда, Милованов на поле не вышел, всю игру просидев в запасе.
Чемпионат Португалии. 23 тур
Арока – Фамаликау – 3:2
Голы: Силла, 33, Кристо Гонсалес, 45+1, Мухика, 64 – Кадис, 12, Са, 56
Фаренсе – Морейренсе – 0:1
Гол: Мадсон, 28
Эштрела Амадора – Шавеш – 1:1
Голы: Тавареш, 45+5 – Эктор Эрнандес, 8
Витория Гимараеш – Каза Пия – 0:2
Голы: Клейтон, 4, Пабло Роберто, 35
События матча
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