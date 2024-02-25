Игру не испортил. Известна оценка Малиновского за матч против Удинезе

Состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Дженоа» и «Удинезе». Победу одержали хозяева со счетом 2:0, голы забили Маттео Ретеги и Маттия Бани.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский остался в запасе и вышел на поле на 78 минуте, заменив Мессиаса.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу за игру 6,1 балла. Поскольку игрок, выходя на поле, получает автоматически 6.0 баллов, оценка Малиновского означает, что он не совершил неудачных действий на поле и заслужил минимальное улучшение.

Лучшим игроком матча стал центрбек «Дженоа» Маттия Бани, ставший автором второго гола своей команды.