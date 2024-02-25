Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игру не испортил. Известна оценка Малиновского за матч против Удинезе
Италия
25 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 25 февраля 2024, 03:20
71
0

Игру не испортил. Известна оценка Малиновского за матч против Удинезе

Украинец появился на поле на 78 минуте

25 февраля 2024, 03:00 | Обновлено 25 февраля 2024, 03:20
71
0
Игру не испортил. Известна оценка Малиновского за матч против Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Дженоа» и «Удинезе». Победу одержали хозяева со счетом 2:0, голы забили Маттео Ретеги и Маттия Бани.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский остался в запасе и вышел на поле на 78 минуте, заменив Мессиаса.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу за игру 6,1 балла. Поскольку игрок, выходя на поле, получает автоматически 6.0 баллов, оценка Малиновского означает, что он не совершил неудачных действий на поле и заслужил минимальное улучшение.

Лучшим игроком матча стал центрбек «Дженоа» Маттия Бани, ставший автором второго гола своей команды.

По теме:
Дженоа уверенно победил Удинезе. Малиновский вышел в конце игры
Удержал Холанда? Стала известна оценка Забарного за матч против Ман Сити
Вестерло проиграл с Сидорчуком в составе. Украинец узнал свою оценку
Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Удинезе WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
Футбол | 24 февраля 2024, 20:49 3
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде

Фран Гонсалес в будущем может стать первым номером «галактикос»

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 24 февраля 2024, 10:37 4
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо

Поединок пройдет 25 февраля в 15:30 в Киеве

Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Теннис | 24.02.2024, 19:31
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Футбол | 24.02.2024, 12:10
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.02.2024, 02:20
Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча
Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
23.02.2024, 22:15 3
Олимпийские игры
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
23.02.2024, 07:38 2
Бокс
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
23.02.2024, 06:25 2
Футбол
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13 1
Футбол
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 2
Футбол
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
23.02.2024, 19:37 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем