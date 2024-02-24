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Чемпионат Италии
Дженоа
24.02.2024 21:45 – FT 2 : 0
Удинезе
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Италия
24 февраля 2024, 23:39 |
218
0

Дженоа уверенно победил Удинезе. Малиновский вышел в конце игры

Матч 26-го тура закончился со счетом 2:0

24 февраля 2024, 23:39 |
218
0
Дженоа уверенно победил Удинезе. Малиновский вышел в конце игры
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Удинезе». Победу со счетом 2:0 одержала команда-хозяин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Грифоны» решили все вопросы относительно победителя поединка еще в первом тайме. На 36-й минуте счет открыл Матео Ретеги, а на 40-й преимущество удвоил Маттия Бани.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте.

Серия А. 26-й тур. 24 февраля

Салернитана – Монца – 0:2

Голы: Мальдини, 78, Пессина, 83

Дженоа – Удинезе – 2:0

Голы: Ретеги, 36, Бане, 40

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Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Удинезе Матео Ретеги
Источник Sport.ua
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