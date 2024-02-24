Дженоа уверенно победил Удинезе. Малиновский вышел в конце игры

Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Удинезе». Победу со счетом 2:0 одержала команда-хозяин.

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«Грифоны» решили все вопросы относительно победителя поединка еще в первом тайме. На 36-й минуте счет открыл Матео Ретеги, а на 40-й преимущество удвоил Маттия Бани.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте.

Серия А. 26-й тур. 24 февраля

Салернитана – Монца – 0:2

Голы: Мальдини, 78, Пессина, 83

Дженоа – Удинезе – 2:0

Голы: Ретеги, 36, Бане, 40