Франция25 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:59
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Чемпионат Франции. Брест спокойно разгромил Страсбург
«Нант» минимально переиграл «Лорьян»
25 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:59
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Состоялись два матча чемпионата Франции. «Брест», идущий вторым и формально ведущий борьбу за чемпионство (именно формально, потому что расстояние от первого ПСЖ составляет 10 очков с игрой в запасе у парижан), на выезде разгромил «Старсбург» со счетом 3:0, хет-трик оформил Махди Камара.
Также в еще одном матче «Нант» на выезде минимально обыграл «Лорьян».
Чемпионат Франции 23 тур
Страсбург – Брест – 0:3
Голы: Камара, 33, 40, 60, пен
Нант – Лорьян – 0:1
Гол: Кастеллетто, 49
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Шарль Кастеллетто (Нант).
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