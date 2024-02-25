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Чемпионат Франции
Лорьян
24.02.2024 18:00 – FT 0 : 1
Нант
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Франция
25 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:59
27
0

Чемпионат Франции. Брест спокойно разгромил Страсбург

«Нант» минимально переиграл «Лорьян»

25 февраля 2024, 02:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:59
27
0
Чемпионат Франции. Брест спокойно разгромил Страсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Франции. «Брест», идущий вторым и формально ведущий борьбу за чемпионство (именно формально, потому что расстояние от первого ПСЖ составляет 10 очков с игрой в запасе у парижан), на выезде разгромил «Старсбург» со счетом 3:0, хет-трик оформил Махди Камара.

Также в еще одном матче «Нант» на выезде минимально обыграл «Лорьян».

Чемпионат Франции 23 тур

Страсбург – Брест – 0:3

Голы: Камара, 33, 40, 60, пен

Нант – Лорьян – 0:1

Гол: Кастеллетто, 49

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Шарль Кастеллетто (Нант).
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Брест (Франция) Страсбург Нант Лорьян чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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