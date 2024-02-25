Чемпионат Франции. Брест спокойно разгромил Страсбург

Состоялись два матча чемпионата Франции. «Брест», идущий вторым и формально ведущий борьбу за чемпионство (именно формально, потому что расстояние от первого ПСЖ составляет 10 очков с игрой в запасе у парижан), на выезде разгромил «Старсбург» со счетом 3:0, хет-трик оформил Махди Камара.

Также в еще одном матче «Нант» на выезде минимально обыграл «Лорьян».

Чемпионат Франции 23 тур

Страсбург – Брест – 0:3

Голы: Камара, 33, 40, 60, пен

Нант – Лорьян – 0:1

Гол: Кастеллетто, 49

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